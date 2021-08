Der Bechhofer Kindergarten wird ab 1. September übergangsweise von Britta Larsen geleitet. Dem stimmte der Gemeinderat in einem Umlaufverfahren einstimmig zu.

Die bisherige Kindergarten-Chefin Daniela Kau zieht sich laut Bürgermeister Paul Sefrin aus persönlichen Gründen für eine bestimmte Zeit zurück, ihre Nachfolge übernimmt in dieser Zeit Britta Larsen. Larsen ist bisher Erzieherin in der Bechhofer Einrichtung gewesen. Die Stelle der befristeten Kindergartenleitung wurde laut Sefrin intern ausgeschrieben, Larsen war die einzige Bewerberin. Sobald Kau ihre Stelle wieder antritt, übernimmt sie wieder den Posten der Kindergartenleitung. Das neue Kindergartenjahr beginnt am 30. August.