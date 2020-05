Die kleine Clauser Bücherei kann die Hygiene- und Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht erfüllen. Deshalb packen die Mitarbeiter ab Donnerstag Büchertüten für die Leser und liefern sie nach Hause.

Wie andere Einrichtungen müsste die Bücherei, um Lesern Zutritt zu gewähren, den Einlass steuern, Mindestabstände einhalten und die Hygieneauflagen erfüllen. Dazu sei die Bibliothek aber zu klein, berichtet Mitarbeiterin Ute Kirsch. Deshalb habe das Team eine andere Methode entwickelt: Ab Donnerstag, 7. Mai, gibt es einen Abhol- und Lieferservice. Dann steht jeden Donnerstag von 10 bis 14 Uhr eine Mitarbeiterin bereit, bei der Leser anrufen können (Namen und Telefonnummern werden per Handzettel verteilt). Der Leser gibt seine Lesewünsche durch, die Mitarbeiterin packt unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen eine Tüte und bringt sie zwischen 16 und 18 Uhr dem Besteller nach Hause. Bei dieser Gelegenheit nimmt sie fertig gelesene Bücher mit in die Bücherei. Dort lagern die Werke drei Tage. Erst danach werden die Rückgabeformalitäten erledigt. So soll sichergestellt werden, dass sich keine Viren auf den Oberflächen befinden. Laut Kirsch hat die Bücherei erst kürzlich neue Werke in den Genres Historische Romane, Belletristik, Krimi und Bilder- sowie Kinderbücher gekauft.