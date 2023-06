Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was hat dieses Virus seit dem Frühjahr 2020 nicht alles auf den Kopf gestellt! Einschränkungen hier, Gebote und Verbote dort! Nicht zuletzt auch das große Fest der Liebenden, die Hochzeit, die man gerne groß, mit vielen Freunden und Verwandten in festlichem Rahmen feiert, stieß in den Monaten der Pandemie an enge Grenzen. Welche Schlüsse haben Heiratswillige gezogen? Annika Mayer, die in „Annis Brautatelier“ in Hauenstein angehende Bräute berät, verrät es.

Ihr Atelier in der Hauptstraße hatte sie im August vergangenen Jahres eröffnet. „Der Terminkalender war dicht“, berichtet sie von einem vielversprechenden,