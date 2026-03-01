Der Hauensteiner Gemeindewald braucht einen Bankwart. Das meint Revierleiter Gerald Scheffler. Ratsmitglied Manfred Seibel (Grüne) widerspricht heftig.

In seinem Jahresbericht zum Gemeindewald im Gemeinderat Hauenstein erläuterte Revierleiter Gerald Scheffler, dass wegen der Verkehrssicherungspflicht eine Erfassung aller Sitzbänke im Wald nötig sei. Die Gemeinde brauche ein richtiges Bankkataster und eine Person, die zweimal im Jahr die um die Bank stehenden Bäume „anspricht“, also kontrolliert, ob ein Ast abbrechen könnte oder der Baum gar umfallen könnte. Laut Scheffler sei auf Verbandsgemeindeebene ein solcher Bankwart vorbereitet worden. „Das kann nicht jemand einfach so ehrenamtlich machen“, findet der Revierleiter. Ziel sei, eine geschulte Person für die ganze Verbandsgemeinde aufzubauen.

„Es gibt keine rechtliche Vorgabe für diesen Quatsch“, echauffierte sich Manfred Seibel (Grüne), der sich in seiner Funktion als dritter Kreisbeigeordneter seit einem Jahr mit dem Ministerium in Mainz wegen der angeblichen Verkehrssicherungspflicht an Waldsitzbänken streitet. Eine Rechtsprechung, die regelmäßige Kontrollen und ein Bankkataster erforderlich mache, gebe es nicht. „Das ist eine rein freiwillige Geschichte“, so Seibels Ansicht. Andreas Wilde (SPD) gab zu bedenken, dass gerade im Hauensteiner Wald unzählige Sitzbänke von privaten Initiativen wie dem Verkehrsverein oder Firmen aufgestellt worden seien. Wilde fragte, ob die Aufsteller dann auch haften müssten, wenn ein Baum umfällt und einen Wanderer erschlägt?

Förster verweist auf „andere Instruktionen“

Eine Frage, die Scheffler nicht beantworten konnte. Zu der Kritik von Seibel meinte der Revierleiter, dass er von seinem Arbeitgeber, dem Umweltministerium, andere Instruktionen bezüglich der Sitzbänke erhalten habe.

Seibel erwähnte am Rand der Sitzung eine Neuerung im Landeswaldgesetz Baden-Württembergs. Dort werde festgehalten, dass „das Verweilen an einfachen Einrichtungen, insbesondere auf Sitzgelegenheiten und an Informationstafeln“, dem Betreten des Waldes gleichgestellt ist. Und damit dem allgemeinen Risiko beim Waldspaziergang. Davor waren in Baden-Württemberg Sitzbänke als atypisches Risiko im Wald gesehen worden und regelmäßige Baumkontrollen an den Bänken angeordnet worden. Teilweise waren sogar Bänke entfernt worden.

In Rheinland-Pfalz hingegen gebe es solch eine Klassifizierung als atypische Gefahr im Gesetz gar nicht. Die Ideen für ein Bankkataster und Kontrollen stammen nur aus einer Handlungsempfehlung für die Forstämter aus dem Jahr 2023, in der Sitzbänke oder Spielgeräte und sogar Waldparkplätze als Gefahr ausgemacht werden, da damit Menschen angelockt würden.