In der Kindertagesstätte in Donsieders muss in Sachen Brandschutz nachgebessert werden. Bei einer Begehung hat die Kreisverwaltung beanstandet, dass keine funkvernetzten Rauchwarnmelder installiert sind und an den Ausgängen die manuellen Auslöseeinrichtungen fehlen. Diese Mängel sollen nun behoben werden. Der Ortsgemeinderat hat die Vergabe der Arbeiten auf die nächste Sitzung verschoben. Als Grund nannte Ortsbürgermeister Rainer Peifer, dass sich die Maßnahmen deutlich günstiger umsetzen lassen als ursprünglich angenommen.