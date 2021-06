Am Mittwochnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Löscheinsatz zur Firma Steitz Secura im Erlenteich ausgerückt. Verletzt wurde niemand.

Als eine Absauganlage bei der Firma Steitz Secura gegen 14.50 Uhr Feuer fing, kam die Pirmasenser Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen. Die Maschine, die Staub aus der Halle absaugt und sammelt, flammte stark auf, berichtet Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär der RHEINPFALZ. Das Feuer wurde allerdings schnell gelöscht. „Die genaue Ursache für den Brand ist noch unklar. Wir müssen abwarten, bis die Temperaturen in der Anlage gesunken sind“, erklärt Bär.

Das Gebäude wurde komplett geräumt, sodass niemand verletzt wurde. Das führt Betriebsleiter Karl-Heinz Klingler auch auf die gute und schnelle Reaktion seiner Mitarbeiter zurück: „Ich muss all unsere Mitarbeiter ausdrücklich loben. Wenn man in so einer Situation falsch reagiert, kann es auch ganz anders enden.“ Die Feuerwehr habe die Halle durch Messungen auf Schadstoffe überprüft und gelüftet. Bär und seine Kollegen sowohl telefonisch als auch über die Meldeanlage der Firma über den Brand informiert, wie der Stadtfeuerwehrinspekteur berichtet.

Klingler ist froh, dass die Einsatzkräfte so schnell vor Ort waren: „Die Feuerwehr hat sehr gute Arbeit geleistet.“ Durch das schnelle Löschen des Brandes sei verhindert worden, dass die Anlage komplett zerstört wurde. „Wir hatten Glück. Die Anlage kann repariert werden. Dadurch beläuft sich der Schaden nur auf rund 2000 Euro für die Instandsetzung“, so Klingler.