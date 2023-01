Im Zeitplan liegt der Bauabschnitt beim Brückenneubau am Hornbacher Ortsausgang in Richtung Brenschelbach. Noch vor den Weihnachtsfesttagen wurde der Brückenkörper betoniert.

Die kalten Tage zuvor mit Temperaturen im Minusbereich hätten letztendlich im Zeitplan des Brückenneubaus keine Rolle gespielt, sagt der erste Stadtbeigeordnete Helmut Weiske. Die nun vorherrschenden Temperaturen spielten der Baumaßnahme in die Hände, da der betonierte Brückenkörper nun in Ruhe aushärten kann, bis seine Ausschalung erfolgt. Neben den Arbeiten an der Brücke soll die Straße nach Brenschelbach abgefräst und neu asphaltiert werden. „Bis die Strecke danach wieder befahren werden kann, wird es auch Frühjahr werden - je nach Witterung“, sagt Weiske.

Nachdem die Straße nach Brenschelbach während der Brückensanierung voll gesperrt werden musste, war es danach täglich zu beobachten, dass viele Autofahrer den Radweg über die Goffings- und Schweyener Mühle als Abkürzung benutzen und somit zum Ärgernis von Spaziergängern und Radfahrern wurden. Weiske: „Diese Angelegenheit haben Reiner Hohn und ich dem Ordnungsamt weitergegeben, damit es sich darum kümmert.“ Von Seiten des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde wurde daher angeordnet, mehrere klappbare Poller zu installieren, wie Ordnungsamtsleiter Pascal Wiebrecht mitteilt: auf dem Radweg an der Grenze zu Frankreich und auf dem Fußweg in Höhe der Freizeitanlage. Denn reger Verkehr war kurz nach der Brückensperrung in diesem Abschnitt ebenfalls zu beobachten, da dieser schmale Fußweg um das Stadion auch als willkommene Abkürzung benutzt wurde.

Poller und Schilder gegen widerrechtliche Abkürzer

Zeitnah sollen die Poller einbetoniert werden. Der Auftrag liege dem Gemeindearbeiter vor, wie Helmut Weiske mitteilte. Zusätzlich wurden am Fußweg in Höhe des Stadions Schilder aufgestellt, die die Durchfahrt verbieten. „Uns ging es auch hauptsächlich darum, zu klären, wie das haftungsrechtlich aussieht, wenn dort jemand den schmalen Fußweg mit dem Wagen durchfährt und ins Wiesental abrutscht. Wer hier jetzt meint, dennoch den Fußweg mit dem Auto durchfahren zu müssen, macht das auf eigenes Risiko.“