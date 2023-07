Es sollte keine neue Brücke über die B10 gebaut werden. Das Geld könnte sinnvoller andernorts für Radler und Wanderer verwendet werden.

Schick sieht die Brücke über die B10 aus und in einer Region, die auf Tourismus setzt, ergeben solche Projekte auch Sinn, wenn sonst keine Möglichkeit besteht, Autobahnen und Schnellstraßen zu queren. Just an der Stelle hat sich aber auch ohne Risse im Holz schon mehr als einer gefragt, wieso da noch eine Brücke speziell für Fußgänger und Radler gebaut wurde, da doch schon ein sicherer Weg für beide unter der B10 existiert. Damals kostete die schicke Holzbrücke 350.000 Euro und war schon teuer genug.

Ein Neubau wird heute garantiert das Doppelte kosten. Das Geld sollte sich der LBM sparen und stattdessen lieber andernorts echte Verbesserungen für die Sicherheit von Radlern und Fußgängern angehen. Gefährliche Lücken im Radwegenetz gibt es zuhauf. Warum wird damit beispielsweise nicht der Radweg von Lemberg nach Salzwoog vollendet? Dort fehlt nur noch ein kleines Stück.