Die Brücke der Kreisstraße 2 über den Eppenbrunner Bach in Richtung Hilst ist beschädigt. Eine Sanierung lohnt sich nicht. Das soll dort passieren.

Die Brücke der Kreisstraße 2 über den Eppenbrunner Bach ist fast 80 Jahre alt. Die letzten Reparaturversuche waren nicht von Dauer, der Beton bröckelt, es besteht Handlungsbedarf. Weil die Sanierung unwirtschaftlich ist, soll sie neu gebaut werden. Über die Brücke verläuft die Hauptanbindung der Ortsgemeinde Hilst an das überörtliche Straßennetz, die Landesstraße 478 zwischen Tulben und Eppenbrunn. Die K2 wird später als Haupt- und Mühlstraße zur Hilster Ortsdurchfahrt und mündet im Bereich der Hilster Mühle in die K1, die von der Trulber Mühle nach Schweix führt.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am Montag die Arbeiten zum Neubau für eine Auftragssumme von 755.000 Euro an die Firma Peter Gross Bau vergeben. Rund 11.000 Euro davon trägt das Land als Baulastträger der L478. Den Auftrag für die Verkehrssicherung erhielt die Firma Secutec für 54.000 Euro. Der Kreis hat beim Land einen Zuwendungsantrag gestellt und hofft auf die Übernahme von 75 Prozent der Kosten.

K2 wird voll gesperrt

Die Brücke wird an Ort und Stelle neu gebaut, die Streckenführung wird dabei nicht geändert. Die neue Brücke soll eine höhere Traglast als ihre Vorgängerin erhalten. Vorgesehen ist der Neubau von zwei Böschungstreppen, die zum Eppenbrunner Bach führen. Seit zehn Jahren ist die Brücke im Straßenausbauprogramm des Kreises enthalten. Noch in diesem Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen. Während der fünfmonatigen Bauzeit wird die K2 voll gesperrt werden. Die Ortsgemeinde kann in dieser Zeit ausschließlich über die K1, die Hilster Mühle und die Mühlstraße angefahren werden.