Die Brücke zum Stambacher Bahnhof wird bald für ein ganzes Jahr gesperrt. Zuerst müssen aber noch drei Reptilien gefangen werden.

Anfang oder Mitte Mai soll die Sanierung der Stambacher Schwarzbachbrücke beginnen. Das kündigt Contwigs Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette im Gespräch mit der RHEINPFALZ an. Gut ein Jahr soll der Brückenneubau dauern; wobei es auch länger gehen kann, je nachdem, wie schlecht das Wetter im kommenden Winter sein wird. In dieser Zeit können keine Autos von der Ortsdurchfahrt über den direkten Weg zum Stambacher Bahnhof oder zum Fußballplatz fahren. „Mit den Anwohnern haben wir gesprochen“, versichert Brinette. Auch für die Feuerwehr und Rettungskräfte gibt es eine Umleitung. Wer zum Stambacher Bahnhof oder Fußballplatz mit dem Auto will, kann seinen Wagen in der Ortsdurchfahrt oder auf einem dort kommenden provisorischen Parkplatz abstellen. Zu Fuß geht es über eine Behelfsbrücke auf die andere Bachseite.

Der Brückenneubau ist im Verzug. Grund dafür: 27 Mauereidechsen, die an der Brücke gefunden wurden. Die müssen zunächst umziehen, ehe es mit dem Neubau losgehen kann. 24 Mauereidechsen wurden bereits von einem Fachmann „geangelt“. Die verbliebenen drei, die sich noch im Winterschlaf befinden, sollen Ende April geangelt werden. Brinette hofft, dass das in gut einer Woche über die Bühne geht.

Kosten steigen wohl auf über 1,5 Millionen Euro

Die Mauereidechsen haben nicht nur den Zeitplan durcheinandergebracht, sondern auch für Mehrkosten gesorgt. Das Einfangen der Tiere kostet rund 35.000 Euro. Ursprünglich waren 1,5 Millionen Euro für den Brückenneubau einkalkuliert. Brinette glaubt nicht, dass der Preis gehalten werden kann. Angesichts der derzeit explodierenden Energiepreise befürchtet sie, dass die Baufirma die höheren Energiekosten auf die Schlussrechnung draufschlägt.

Die Mauereidechse steht laut rheinland-pflälzischem Landesamt für Umwelt auf der sogenannten Vorwarnliste der bundesweit geltenden Roten Liste.

Dass die Brücke am Stambacher Sportplatz neu gebaut wird, hat der Gemeinderat bereits im Dezember 2023 beschlossen.