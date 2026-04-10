Im Mai beginnt die Sanierung der Brücke am Höhmühlbacher Bahnhof. Das bedeutet große Einschränkungen für Autofahrer und Pendler.

Seit Jahren wird in Höhmühlbach über die marode Brücke am Bahnhof gesprochen. Nun wird das Bauwerk saniert. Im Mai beginnen die Bauarbeiten, so kündigt Peter Roschy an. Der Ortsbürgermeister von Rieschweiler-Mühlbach rechnet mit sechs bis sieben Monaten Bauzeit. Währenddessen wird die Brücke für Autos, Lastwagen, Fahrradfahrer und Fußgänger voll gesperrt. Das heißt: Wer von Thaleischweiler-Fröschen kommt und nach Pirmasens will, muss durch die Bahnhofsstraße im Ort fahren. Und auch für Pendler gibt es Einschränkungen. Selbst Fußgänger und Fahrradfahrer können während der Bauzeit die Brücke nicht passieren, erklärt Roschy. Vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) heißt es, dass alle Arbeiten im Gleisbereich in den zugfreien Zeiten stattfinden: „Aktuell ist davon auszugehen, dass es deshalb keine Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gibt.“

Die Brücke zu sanieren kostet laut LBM etwa eine halbe Million Euro. Hauptkostenträger ist der Landkreis Südwestpfalz. Ganz kostenfrei geht die Gemeinde aus der Sache nicht raus: Am Höhmühlbacher Bahnhof wird ein kleiner Parkplatz angelegt, für den die Gemeinde bezahlen muss. Laut Roschy soll aber eine Förderung von 85 Prozent der Kosten fließen. Geplant sind eine Handvoll Parkplätze, die auch in Zukunft genutzt werden können. Und auch für die Gehwege muss das Dorf bezahlen.

Die Ampel bleibt

Momentan kann über die Bahnhofsbrücke nur einspurig gefahren werden. An beiden Seiten steht seit Jahren eine Baustellenampel. Roschy hat diesbezüglich schlechte Nachrichten: Auch nach einer Sanierung wird der Verkehr nur einspurig über die Brücke fahren können. Die Baustellenampel werde durch eine feste Ampel ersetzt. An der Verkehrsführung ändere sich nichts.

Rieschweiler-Mühlbachs Ex-Ortsbürgermeister Heino Schuck warnte im Gemeinderat am Mittwochabend, dass die Brückensanierung sich mit der kommenden Baustelle in der Bahnhofstraße überschneidet. Er befürchtet ein Verkehrschaos und plädiert deshalb für ein absolutes Halteverbot in der Bahnhofsstraße. Roschy stimmte ihm zu, das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde soll hinzugezogen werden.

Anliegerversammlung in der Ortsdurchfahrt

Nicht nur Brücke am Bahnhof steht vor einer Sanierung. Auch die Höhmühlbacher Ortsdurchfahrt soll ausgebaut werden. Dazu gibt es laut Peter Roschy demnächst eine Anwohnerversammlung. Dabei soll auch besprochen werden, dass ein paar Anlieger minimale Teile ihrer Grundstücke abtreten müssten. Roschy: „Dabei geht es aber nur um wenige Zentimeter.“ Aktuell gilt in der Höhmühlbacher Ortsdurchfahrt Tempo 30. Roschy sagt, dass nach dem Ausbau wieder Tempo 50 gelten wird. Apropos Ortsdurchfahrt: Die Ortsdurchfahrt durch Rieschweiler ist laut Bürgermeister derzeit nicht im LBM-Ausbauprogramm erfasst. Bis die Strecke ausgebaut wird, könnte es also noch ein paar Jahre dauern. Auch die Wasserwerke würden derzeit keinen Handlungsbedarf sehen, die Leitungen zu erneuern.

Etwas ändern könnte sich hingegen am Kreisel in der Dorfmitte. Dort soll demnächst eine Verkehrsschau stattfinden. Danach könnte die Verkehrsführung womöglich etwas abgeändert werden, um die wenigen Bodenschwellen zu entfernen, erklärt Roschy.