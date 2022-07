Wenn ein Verein 25 Jahre alt wird, ist dies Anlass genug, kräftig das erste Vierteljahrhundert zu feiern. Aber zum großen historischen Jubiläum fehlen in dieser relativen Zeitspanne doch die historischen Bezüge. Bei den Boule-Sportlern in Hauenstein ist es jedoch ganz anders.

Die Boulefreunde sind der jüngste Hauensteiner Sportverein. Er hatte seit seiner Gründung im Jahre 1997 neben dem Sport vor allem auch das soziale Umfeld der gesamten Familie als hohes Vereinsziel postuliert und ist sich diesem Prinzip bei seinem Silberjubiläum am kommenden Wochenende vom 22. bis 24. Juli mehr als treu geblieben.

„Unser Vereinsleben funktioniert bestens, weil wir bereits bei unserer Gründung auf die Integration der Familien großen Wert gelegt haben“, sagt Thomas Mertz, der eigentliche Gründervater, Motor und langjährige Vorsitzende der Boule-Freunde Hauenstein. Und das Familienprinzip zeigt sich nicht nur bei geselligen Veranstaltungen rund um die Anlage am Grillplatz, sondern vor allem auch im Leistungssport, wo bereits die Söhne und Töchter der Gründer zu überregionalen Ehren gekommen sind.

Bundesliga ohne großes Aufsehen

Überhaupt: Obwohl der Verein erst 25 Jahre alt ist, spielte er als einziger Hauensteiner Verein überhaupt zeitweise in der Bundesliga, der höchsten Spielklasse Deutschlands und das auch ohne großes öffentliches Aufsehen. Jetzt hat in diesem Spieljahr eine Mannschaft wieder ein ganz hohes Ziel erreicht und ist in die zweite Bundesliga der Boule-Sportler aufgestiegen. Wenn das beim bevorstehenden Jubiläum kein gebührender Anlass zu feiern ist.

Und noch ein Alleinstellungsmerkmal zeichnet die Boule-Freunde Hauenstein, die mittlerweile rund 100 Mitglieder haben, aus: Seit ihrer Gründung haben sie es verstanden, keine finanziellen Bittsteller bei den Kommunen und Behörden zu sein. „Wir sind heute noch außerordentlich den Verantwortlichen der Gemeinde dankbar, dass wir im unmittelbaren Umfeld des Grillplatzes eine wunderbare Spielfläche mitten im Wald zur Verfügung erhielten, nachdem wir zuerst am Paddelweiher und später am Deutschen Schuhmuseum trainieren durften“, erklärt Thomas Mertz. Die Ratsväter wussten anschließend auch die Eigendynamik des jungen Vereins zu schätzen und erlaubten mit Hilfe der Umweltbehörden, dass die jungen Vereinsmitglieder in Eigenleistung auf dem gemeindlichen Gelände ein Vereinshaus aus Holz bauen durften. Dort schlägt auch das Herz der regelmäßigen Familienfeste und neben 25 überregionalen und internationalen Boule-Turnieren fanden am Bouleplatz Hunderte Turniere und Rundenspiele statt.

Wichtiger Träger der Partnerschaft mit Chauffailes

Die Boulefreunde waren zudem der einzige Hauensteiner Verein, der seit 2004, als die Partnerschaft Hauenstein-Chauffailles nur noch über zahlreiche private Kontakte mit Leben erfüllt wurde, eine ausgesprochene lebhafte und jährlich wiederkehrende Freundschaft pflegt. Sie hat mittlerweile zu zahlreichen sportlichen und Familien-Austauschen mit den Freunden aus Chauffailles geführt hat. Und in ein paar Wochen, am 19. August, geht es mit der ganzen Familie wieder in die Partnerstadt, wo die Boule-Freunde mittlerweile sogar schon Familienfreundschaften in der zweiten Generation begründet haben.

Jubiläumsfeier

Am Freitagabend Open-Air-Konzert mit Beyond the doors und Nyabinghi; am Samstag ab 14 Uhr Jubiläumsfeier und Empfang auf dem Vereinsgelände, am Sonntag ab 10 Uhr großes Boule-Turnier.