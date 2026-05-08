Der Entwurf für das Neubaugebiet „Auf Kälblingen“ südlich des Friedhofs ist erneut überarbeitet worden. Es sind nun zwei Bauplätze mehr vorgesehen.

Im vergangenen Sommer stellte sich die Lage noch so dar: Im Bottenbacher Neubaugebiet „Auf Kälblingen“ – südlich des Friedhofs – sollten zehn Bauplätze entstehen. Nun wurde der Entwurf erneut angepasst: Aus zehn Bauplätzen werden zwölf, die Grundstücksgrößen liegen zwischen 500 und 1000 Quadratmetern, berichtete Bianca Theiß vom Ingenieurbüro Dilger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Die größere Anzahl an Bauplätzen geht auf ein geändertes Konzept zur Oberflächenentwässerung zurück. Ursprünglich sollte das Regenwasser auf einer Grünfläche im Gebiet versickern. Nun soll es talabwärts in Richtung Grillhütte abgeleitet werden. Entlang der Trasse ist ein Regenrückhaltebecken mit einem Speichervolumen von 250 Kubikmetern geplant. Vorgesehen ist eine lockere Bebauung; verschiedene Dachformen sind zulässig. Flachdächer müssen begrünt werden. Auf kleineren Bauplätzen sind laut Entwurf Häuser mit bis zu zwei Wohneinheiten erlaubt, auf Grundstücken über 800 Quadratmetern sogar Gebäude mit bis zu vier Wohneinheiten.

Der erste Plan sah ganz anders aus

Erschlossen werden soll das Gebiet über eine Stichstraße vom Friedhof aus. Am Ende der Straße ist eine Grünfläche vorgesehen. Darunter verlaufen Versorgungsleitungen zur bestehenden Bebauung. Zudem könnte das Gebiet dort künftig erweitert werden.

Neu ist die Idee eines Neubaugebiets südlich des Friedhofs nicht. Bereits vor einigen Jahren wurde darüber diskutiert – damals galt noch das sogenannte 13b-Verfahren im Baugesetzbuch. Dieses Verfahren ermöglichte es Gemeinden, Bauleitpläne nur einmal öffentlich auszulegen; zudem spielte die Anzahl der Bauplätze dabei keine Rolle. Viele Kommunen nutzten das, um größere Gebiete zu planen und die Erschließung schrittweise umzusetzen – bei einmaligen Planungskosten. Inzwischen wurde das 13b-Verfahren abgeschafft. Heute sind zwei öffentliche Auslegungen erforderlich; zudem ist die Anzahl der Baugrundstücke begrenzt.

Baugebiet wird Thema im Verbandsgemeinderat

Der Bottenbacher Gemeinderat stimmte dem Entwurf einstimmig zu. Als Nächstes folgt die erste öffentliche Auslegung; außerdem werden die Behörden beteiligt. Anschließend berät der Rat erneut über die eingegangenen Stellungnahmen. Danach wird der Plan – unter Berücksichtigung möglicher Anmerkungen – ein weiteres Mal öffentlich ausgelegt. Es folgt eine erneute Abwägung, ehe der Rat den Bebauungsplan als Satzung beschließen kann.

Auch im Verbandsgemeinderat wird das Projekt Thema: Damit südlich des Friedhofs gebaut werden darf, muss der Flächennutzungsplan angepasst werden.