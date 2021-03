Die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden etwas gelockert. Jugend- und Amateurfußballer dürfen – bis auf Weiteres – wieder gemeinsam trainieren, wenn auch nur kontaktlos. Auf dem Bolzplatz in Schmalenberg kann es wieder sportlicher und lebhafter zugehen.

Die Voraussetzungen für spannende Kicks sind geschaffen: Die Gemeinde hat zwei Kleinfeldtore beschafft und installiert. Sie haben rund 2800 Euro gekostet. Ursprünglich sollten sie komplett aus dem Gewinn bezahlt werden, den die Gemeinde 2019 bei ihrem 650. Jubiläum erwirtschaftet hat. Zwischenzeitlich hat aber die Daniel-Theysohn-Stiftung den Kauf der Tore mit 1400 Euro bezuschusst. „Super“, findet Schmalenbergs Bürgermeister Peter Seibert (WG Seibert). Die 1400 Euro aus dem Jubiläumsgewinn, die jetzt nicht in den Bolzplatz investiert werden mussten, sollen der Jugend in Schmalenberg anderweitig zugute kommen. Wie genau, wird noch geprüft.

Der Zuschuss der Stiftung für die Tore war nicht die einzige Spende für die Gemeinde: 500 Euro gab es für den Kindergarten von der Volksbank Kaiserslautern. Der Kindergarten könnte in Zukunft verstärkt gefragt sein, denn in Schmalenberg entstehen neue Häuser. Das Neubaugebiet am Koratsbusch „ist jetzt völlig belegt, es gibt keinen Bauplatz mehr“, informierte Seibert. Nicht nur, dass die Bauplätze allesamt verkauft sind, „es wird auch kräftig gebaut. Auch von jungen Familien“, resümierte er.