Dorf, Gemeinderat und Bürgermeister haben sich riesig gefreut über die jüngst erfolgte Anerkennung als Schwerpunktgemeinde, berichtet Ortschef Markus Keller. Er findet es gut, dass mit Bobenthal und Nothweiler gleich zwei Gemeinden im Dahner Tal die Anerkennung erfahren durften. Das sei eine besondere Wertschätzung für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland.

Wenn auch derzeit wegen der Corona-Pandemie alles ruhen muss, planen die Bobenthaler schon die nächsten Schritte. Zuerst werde er zu einer Einwohnerversammlung einladen, um den Bürgern das „Landesprogramm Schwerpunktgemeinde“ vorzustellen, sagt Keller. Dazu gehöre natürlich, die Fördermöglichkeiten für kommunale und private Maßnahmen aufzuzeigen. „Wir werden das Programm verbinden mit dem Förder-Programm ,Kulturlandschaft digital’, an welchem in Bobenthal seit letztem Jahr gearbeitet wird“, so Keller.

Um eine professionelle Dorfmoderation anzugehen, soll als nächstes die Auswahl einer Beratungsfirma erfolgen. „Wir haben uns zwischenzeitlich im Gemeinderat bereits abgestimmt, dass uns drei Beraterfirmen ihre Konzepte vorstellen. Die werden wir zu einer Sitzung einladen und dann entscheiden, welche Firma uns während dieser Phase beratend begleitet.“ Danach sollen Arbeitsgruppen und Teams gebildet und ortsspezifische Themen erarbeitet werden. Aber Eile bestehe hierbei nicht, da das Programm auf acht Jahre angelegt sei.

Dorfmoderation als große Chance

Die Anerkennung bedeute jetzt konkret, dass mit der Dorfmoderation begonnen werden kann, die große Chancen für das Dorf biete. Dadurch sei es auch möglich, verschiedene Punkte im Ort anzugehen.

Gibt es bereits erste Maßnahmen, die geplant sind? Keller: „Im Rat haben wir bereits einige Maßnahmen aus den letzten Jahren in der Hinterhand, welche jedoch aus den verschiedensten Gründen nicht umgesetzt werden konnten.“ Mit der Dorfmoderation könne man nun konkrete Projekte diskutieren. Keller nennt beispielhaft die Neugestaltung des Ortseinganges, die Gestaltung des Dorfplatzes vor der Gemeindehalle zum Generationenplatz, eventuell zum Festplatz. Weiter die Neugestaltung des Dorfmittelpunktes gegenüber des Dorfbrunnens. „Viel hängt hierbei natürlich von der Bewilligung der Mittel ab.“ Auch wolle man das bestehende Dorferneuerungskonzept aufgreifen und fortschreiben. Hierbei sind Beratungsleistungen für private und gemeindliche Investitionen durch die Dorfplaner kostenlos. „Ich hoffe, dass unsere Bürger da gut mitarbeiten. Aber wir sind ja durch die Abwicklung der 700-Jahr-Feier schon vorbelastet“, schmunzelt der Ortschef.

Nach der Anerkennung hofft er, dass durch die Dorfmoderation ein Schub für die Gemeinde entsteht und lange gehegte Wünsche umgesetzt werden können. „Sie soll das Dorf weiter bringen und steht für mich in direktem Kontext zu unserer erfolgreichen Teilnahme am Dorfwettbewerb.“

Mit den ersten Schritten beginnen würde der Ortschef gerne noch vor der Sommerpause. Aber das hängt bekanntlich davon ab, wie sich die Corona-Situation entwickelt.