Die Rodalber Kläranlage wird wohl mit einem Blockheizkraftwerk ausgestattet. Das soll Kosten sparen und die Umwelt schonen. Zwei Modelle stehen zur Auswahl. Falls die Entscheidung in den nächsten Wochen fällt, könnte in etwa einem Jahr gebaut werden, so die Rechnung.

Die Pfalzwerke seien der geeignete Partner für „Unternehmen auf der Suche nach einem Klimakumpel“, sagte Pascal Stocké, der für die Pfalzwerke Ludwigshafen referierte,