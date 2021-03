5000 Euro hat der Blieskasteler Schutzengelverein den Zwillingen Fynn und Luca aus Großbundenbach und ihrer Familie gespendet. Sie kamen im Januar 2012 als Frühchen in der 26. Schwangerschaftswoche mit viel zu geringem Körpergewicht zur Welt und mussten direkt nach ihrer Geburt um ihr Leben kämpfen, wie der Vorsitzende Klaus Port mitteilte. Die beiden Neunjährigen sind weitgehend auf ihre Rollstühle angewiesen. Die Familie hat sich vor zwei Jahren ein Haus in Großbundenbach gekauft, und musste das Badezimmer barrierefrei umbauen. Dies drohte an den Kosten von 20.000 Euro zu scheitern – erst recht jetzt, wo das Einkommen des in der Gastronomie beschäftigten Familienvaters wegen der Coronapandemie deutlich minimiert ist. Auch mit dem Zuschuss der Krankenkasse, dem Baukindergeld und einer eisernen Reserve blieb noch eine Finanzierungslücke von 5.000 Euro, die der Blieskasteler Verein beigesteuert hat. Mit der Fertigstellung des neuen Badezimmers Anfang 2021 sei ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Lebensqualität von Fynn und Luca erfolgt, teilte Klaus Port mit.