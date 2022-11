Alte Unterlagen zur Geschichte der Münchweilerer Bücherei hat der aus Merzalben stammende Pfarrer Mathias Köller für die RHEINPFALZ zusammengestellt. Dabei handelt es sich um später archivierte Dokumente aus der Zeit vor dem Bombenangriff im November 1944.

Festgehalten wurde dort etwa am 27. April 1933, dass das Pfarramt aufgefordert wurde, „einen genauen statistischen Bericht für das Jahr 1932, der auch den weltlichen Behörden und Büchereien gegenüber von großer Bedeutung ist, zu erstatten“. Ebenfalls ist nachschlagbar, dass Bischof Ludwig Sebastian der Pfarrbücherei am 25. Januar 1939 eine Unterstützung von 100 Reichsmark zukommen ließ. Es sei aus den Formulierungen zu dieser Finanzspritze zu entnehmen, dass die Pfarrbibliothek einen beträchtlichen Bücherbestand gehabt haben müsse, ordnet dies Archivar Pfarrer Köller ein. Am 3. Februar 1939 schreibt Pfarrer Heinrich Hartz, der Diözesanpräses, nach Münchweiler, „..er wolle seiner Freude darüber Ausdruck verleihen, dass die dortige Pfarrbücherei von Speyer mit einer besonderen Gabe bedacht wurde“. Er habe das Gesuch wärmstens befürwortet, so Hartz. Ortspfarrer in Münchweiler war damals Franz Alois Sebastian.

Und weiter informiert Pfarrer Köller, dass die Geheime Staatspolizei Neustadt am 10. April 1941 in Münchweiler die Bücherei durchsuchte. „Es fand sich Unterhaltungsliteratur im Schwesternhaus in einer großen Kiste“, war zu lesen. Jedoch sei die Sichtung infolge der ständigen Besetzung der Bibliotheksräume durch Militär nicht vollständig möglich gewesen. Elf Pakete mit Büchern, von Büchereien an das Dekanat übersandt, wurden vorläufig sichergestellt.