Das Blasorchester Lemberg unter der Leitung von Peter Kästner lädt für Samstag, 25. April, zum Galakonzert in die Freizeithalle ein. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Angekündigt ist neben den Gesangssolisten Janina Morgenstern, Tim Stilgenbauer und Soraya Hahn als Gast Walther Theison am Dudelsack.

Das Orchester verspricht ein breit gefächertes Programm. Knapp 50 Musiker wollen populäre Melodien präsentieren. Geplant ist eine musikalische Reise durch unterschiedliche Stilrichtungen. Das Repertoire reicht von Strauss’ „Rosen aus dem Süden“ über irisch-schottische Melodien bis zu Broadway-Klängen und traditioneller Blasmusik.

Karten gibt es im Café Faass und im Autohaus Klan in Lemberg sowie in der Gemeinschaftspraxis Scheuer in Pirmasens. Auch an der Abendkasse sollen Eintrittskarten erhältlich sein. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen im Internet unter www.blasorchesterlemberg.de.