Die Geschichte liegt 54 Jahre zurück, wirkt bei Birgit H. aber immer noch nach und hat sich zu einem Trauma ausgewachsen, gegen das sie mit der Gründung einer Selbsthilfegruppe angehen will: Die Hauensteinerin wurde 1966 zu einer Kur nach Dausenau bei Bad Ems „verschickt“: „Das Ganze ist mir wie ein nicht enden wollender Albtraum in Erinnerung“, sagt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Birgit H. war drei Jahre alt, als sie mit ihrer drei Jahre älteren Schwester in einen Zug gesetzt, in Neustadt von einer Begleitperson übernommen und schließlich ins Kinderheim Waldesruh gebracht wurde. Die Kur war ärztlich verordnet. „Drei Wochen war ich dort, und es war einfach nur schlimm“, sagt sie heute. Schlimm seien vor allem das „schreckliche Heimweh“ und das Gefühl gewesen, „fremden Menschen hilflos ausgeliefert zu sein“. Kontakt nach Hause gab es nicht, Telefongespräche waren nicht erlaubt.

Ängste bleiben bis heute

Konkrete Erinnerungen an Einzelheiten hat sie wenig: „Es tauchen lediglich Gegenstände auf, Einzelheiten des Gebäudes, keine Personen, keine Kinder.“ Einzig ein Mädchen namens Moni habe sie „als rettenden Engel“ erlebt, weil sie mit ihr gespielt habe. Sie weiß noch, dass „Essenszwang“ ausgeübt wurde, dass der Teller immer leer gegessen werden musste, die linke Hand auf den Tisch zu legen war und die größeren Kinder die Kleinen ankleiden mussten.

Vieles sei nur im Unterbewussten gespeichert. „Ich durfte nie über die Kur reden, alles wurde totgeschwiegen.“ Das Trauma habe sie aber so sehr verfolgt, dass sie mit 40 Jahren depressiv wurde. „Damals habe ich angefangen, über dieses schreckliche Erlebnis aus der Kindheit zu reden. Ich war aber noch nicht bereit, mir professionelle Hilfe zu holen.“ Auch, weil sie sich selbst nicht ernst genug genommen habe und nicht einschätzen konnte, „wie weit dieses Erlebnis mein Leben beeinträchtigt hat“. Noch heute quäle sie bei jeder Reise Heimweh, gegen Fahrten mit der Bahn verspüre sie eine starke Aversion, Bahnhöfe sorgen für Beklemmung.

Der Körper vergisst nicht

Schließlich habe sie in ihrer Verzweiflung angefangen, sich den ganzen Ballast von der Seele zu schreiben. „Da kamen Gefühle zum Vorschein, von denen ich jahrelang nichts geahnt hatte. Einmal saß ich an meinem Laptop und habe von Gitterbetten und weinenden Kindern geschrieben, woraufhin ich mich plötzlich auf meinem Stuhl vor- und zurückbewegte und anfing, zu weinen wie ein kleines Kind.“ Das sei nur ein Beispiel von vielen, aber es verdeutliche ihr, „dass der Körper nichts vergisst, auch wenn der Kopf versucht zu verdrängen“.

Licht am Ende des Tunnels sah sie, als die SWR-Sendung „Report Mainz“ im September vergangenen Jahres über die Initiative „Verschickungsheime“ der Sonderpädagogin und Buchautorin Anja Röhl aus Berlin berichtete. Nach der Sendung meldeten sich Hunderte Betroffene und schilderten ihre Erlebnisse. „Ich muss jedes Mal mit den Tränen kämpfen, wenn ich lese, wie man Kinder in den Heimen misshandelt hat“, sagt die Hauensteinerin. Was die Kinder erlebten und erlitten, ist online nachzulesen. „Und mir ist es wohl genauso ergangen.“

Anja Röhl habe es geschafft, das Leid der wohl acht bis zwölf Millionen Verschickungskinder publik zu machen und in den Blickpunkt zu rücken. Ihrer Initiative sei es auch zu verdanken, dass sich zur Aufklärung und Aufarbeitung regionale Selbsthilfegruppen bildeten. Birgit H. bietet anderen Betroffenen an, mit ihr in Kontakt zu treten. Bei Bedarf könne eine Gruppe gebildet werden, die sich regelmäßig zum Austausch trifft und gemeinsam die traumatischen Erlebnisse aus den Verschickungsheimen aufarbeitet.

Sendung