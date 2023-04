Trotz Krieg, Krisen, gestiegenen Baupreisen und höheren Zinsen halte ist die die Nachfrage nach Bauplätzen in Kröppen groß. Bis zu 55 neue Bauplätze könnten dort bald entstehen.

Gerade im Vorfeld zur Ratssitzung wurden im Bebauungsplan „An der Fahrenbrach“ und „In der Stockwiese“ laut Ortsbürgermeister Steffen Schwarz zwei weitere Bauplätze veräußert. Der Bedarf sei also weiterhin da. Deshalb hatte der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung vom 17. November 2022 dem Ingenieurbüro Argus Concept GmbH aus Homburg den Auftrag zur Änderung des Bebauungsplanes „In der Stockwiese“ erteilt. Geschäftsführer Thomas Eisenhuth stellte dem Ortsgemeinderat jetzt zwei Bebauungsplanentwürfe vor. Sie könnten laut Eisenhuth in Verlängerung des ersten Bauabschnittes in zwei weiteren Bauabschnitten zwischen 33 und 55 weitere Bauplätze an der Stockwiese bringen.

Schwarz war vom Rat ermächtigt worden, den Planungsumfang mit dem Fachbüro abzustimmen und die Honorarvereinbarung abzuschließen. Als Folge davon fand am 1. Februar eine Besprechung mit Thomas Eisenhuth bei der Verbandsgemeindeverwaltung statt. Dabei wurde vereinbart, dass bis Mitte April zwei Planvorentwürfe erstellt und diese im Anschluss entsprechend dem Rat vorgestellt werden. Dieser Vereinbarung kam Eisenhuth nach, indem er mit Vorschusslorbeeren von Schwarz im Rat vor seiner Präsentation begrüßt wurde. Schwarz: „Wir haben mit dem Planungsbüro gute Erfahrungen bei der Realisierung des Edeka-Marktes und im ersten Bauabschnitt der Stockwiese in der Straße Belle Vue gemacht“.

Zwei Planungsvarianten

Bei der ersten Planungsvariante könnten in zwei Bauabschnitten bis hin zum Backsteinhausen am Kalkofen am Ende des Plangebietes Stockwiese laut Eisenhuth etwa 55 Bauplätze entstehen. Deren Zuschnitt ginge von 350 Quadratmetern bis hin zu 1000 Quadratmetern. Die Erschließung ginge über verschiedene Stichstraßen. Anders stellt sich die zweite Planvariante in Verlängerung der Straße Belle Vue mit Erschließungsstraßen und vergrößerten Bauparzellen dar. Sie haben einen Zuschnitt von 430 Quadratmetern bis hin zu 1300 Quadratmetern. Zu der in der Sitzungsvorlage vorgesehenen Festlegung auf eine Planungsvariante kam es durch den Rat jedoch noch nicht. Die Masse der möglichen Bauplätze müssen die Ratsmitglieder erst einmal bei sich sacken lassen. In einer der nächsten Sitzungen erfolgen die Festlegung und die Beauftragung der Verwaltung zur Vorbereitung der weiteren Verfahrensabschnitte.

Im derzeit gültigen Bebauungsplan „In der Stockwiese“ ist entlang der südöstlichen Grenze ein Grünstreifen als Ortsrandbegrünung festlegt. Für diesen sind bestimmte Bepflanzungen vorgesehen. Weil bei den angrenzenden Grundstücken zwischen bebaubarer Fläche (Baugrenzen) und Grünstreifen nur sehr wenig Platz nach hinten verbleibt, hatten Anlieger bei der Gemeinde angefragt, ob die Flächen des Grünstreifens zu pachten und die Pachtflächen zusammen mit dem Wohngrundstück zu nutzen sind. Dazu hatte Schwarz durch die Verwaltung einen Pachtvertrag entwerfen lassen, der diese Nutzungsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig die Anpflanzung und Pflege auf die jeweiligen Eigentümer unter Beachtung der Bebauungsplanfestsetzungen überträgt. Der Entwurf sah keine Pachtzinszahlung vor, weil die Einsparungen für Anpflanzung und Pflege der Flächen für die Gemeinde vorteilhafter seien. In Betracht kamen nach der Verwaltungsvorlage Grundstücksflächen zwischen 166 Quadratmetern bis hin zu 262 Quadratmetern. Zu unausgegoren erschien in Aussprache und Diskussion dem Rat mehrheitlich die Vorlage. Um für solch große Grundstücksflächen pachtzinsfreie Verträge abzuschließen, sah der Rat zunächst den Bedarf an einer Ortsbesichtigung. Er vertagte mehrheitlich eine Entscheidung, die nach der durchzuführenden Ortsbesichtigung dann erfolgen wird.