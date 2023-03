Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das in Hornbach geplante Neubaugebiet kommt voran. Der Stadtrat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, dass das Ingenieurbüro Dilger einen Entwurf für das Gebiet am Kirschbacher Weg ausarbeitet. An dem Südhang oberhalb sollen nicht nur Wohnhäuser stehen.

Stadtbürgermeister Reinhold Hohn (FDP) bezeichnete die Lage am nördlichen Ortsrand, unweit der L 700 und am Kirschbacher Weg liegend – als „Schokoladenseite der Gemeinde“,