Seit neun Monaten ist es still geworden auf dem Gelände des Biosphärenhauses. Sogar der florierende Betrieb in der Wappenschmiede wurde eingestellt. Fischbachs Bürgermeister Michael Schreiber bereitet den Verkauf von allem vor. Es deutet sich aber eine längere juristische Auseinandersetzung an.

Das Gastspiel der Stargate-Agentur währte nur sieben Monate und endete im Oktober vergangenen Jahres. Den Scherbenhaufen versucht derzeit Ortsbürgermeister Michael Schreiber mit Anwälten