Am 25. März soll das Biosphärenhaus mit neuen Betreibern wiedereröffnen. Allerdings ist noch kein Pachtvertrag unterzeichnet. Dessen Ausarbeitung hat länger gedauert, weil die Gemeinde auf Nummer sicher gehen will.

Die Pirmasenser Dara-Gruppe will das Biosphärenhaus von der Gemeinde pachten und ein neues Konzept für Naturpädagogik und Gastronomie entwickeln. Die Gemeinde hatte zuvor verkündet, das Biosphärenhaus dauerhaft zu schließen, da das Defizit nicht mehr tragbar sei. Zuletzt waren 30.000 Besucher im Jahr gezählt worden. Raphael Wagenblatt und Daniel Schneider, die geschäftsführenden Gesellschafter der Dara-Gruppe, streben Besucherzahlen von 100.000 im Jahr an.

Pachtvertrag von Anwalt überprüft

Wagenblatt verwies auf die Frage nach der Eröffnung auf den fehlenden Pachtvertrag. Den hat Fischbachs Bürgermeister Michael R. Schreiber seit Freitag in der Endfassung in Händen und will ihn sogleich an Dara zur Unterschrift weiterleiten. „Das wurde von uns durch einen Anwalt vorbereitet. Wir wollten keine Fehler machen“, begründete Schreiber die lange Ausarbeitungszeit, seit im Dezember die Pläne vorgestellt wurden.

Das Unternehmen, das unter anderem in Pirmasens das Quasimodo und die seit Januar geschlossene Sportsbar betreibt, will in den nächsten Jahren eine mittlere siebenstellige Summe in das Biosphärenhaus investieren. Unter anderem soll das Bistro umgebaut werden und eine Außengastronomie dazukommen. Die Ausstellung soll behutsam umgestaltet, der naturpädagogische Ansatz weiterverfolgt werden.