Kreativ kochen oder eine Notheizung bauen: Darin versuchen sich Teilnehmer von Workshops, die das Biosphärenhaus mit seinen Partnern im September anbietet.

Zuerst wird am Samstag, 12. September, ein „Feuertopf-Workshop“ angeboten, bei dem es um das kreative Kochen auf dem Lagerfeuer und dem Grill geht. Ein Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf regionalen Kräutern liegen, die, vor Ort gesammelt, in vielen Gerichten zum Einsatz kommen. Auch vielfältiges Outdoor-Koch-Equipment wird vorgestellt und die Teilnehmer können Rezepte für herzhafte und süße Speisen auf dem offenen Feuer selbst ausprobieren. Für die Teilnahme am Feuertopf-Workshop wird ein Beitrag in Höhe von 15 Euro pro Person erhoben, in dem das Essen enthalten ist.

Eine weitere „Feuer-Veranstaltung“ findet am 19. September statt. Im Workshop „Feuer und Flamme“ werden die vielfältigen Möglichkeiten von Outdoor-Feuer vorgestellt – zum Kochen, zum Leuchten und zum Heizen. Die Themenpalette reicht vom einfachen Holzkocher bis hin zum modernen „Survival-Feuertool“. Die Teilnehmer erlernen die Fähigkeit zum Feuermachen ohne Streichhölzer, die Herstellung von Zunder und den Bau einer Notheizung. Die Teilnahme am Workshop „Feuer und Flamme“ kostet zehn Euro pro Person. Darin sind Materialkosten enthalten.

Wer Lust auf die Teilnahme an einer der Feuer-Veranstaltungen hat, muss sich vorab im Biosphärenhaus unter 06393/92100 anmelden. Aufgrund der Corona-Vorgaben ist die Teilnehmerzahl auf jeweils 15 Personen begrenzt.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Veranstaltungen sind auf der Website unter www.wipfelpfad.de zu finden.