Kleine und große Häuslebauer sind im Dienste der Fledermäuse gefordert: Sie können Häuser für die kleinen Säugetiere bauen, denn für diese gibt es immer weniger geeignete Quartiere. Zum Hausbau-Projekt lädt das Biosphärenreservat Pfälzerwald ein: für Samstag, 9. Juli, von 11 bis 14 Uhr im Naturerlebnis-Zentrum Wappenschmiede bei Fischbach.

„Wir bauen der Fledermaus ein Haus“ – so heißt der Workshop, den das Biosphärenreservat Pfälzerwald im Rahmen des deutsch-französischen Interreg-Projekts „Gefährdete Tierarten im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen“ am 9. Juli von 11 bis 14 Uhr anbietet. Er richtet sich an Teams aus jeweils einer erwachsenen Person und einem Kind und wird von Werner Mang geleitet, der Fledermausbotschafter des Nabu Rheinland-Pfalz ist.

Fledermäuse sind, so werben die Organisatoren für den Einsatz, einzigartige und faszinierende Säugetiere: Sie sind nachtaktiv, können mit den Ohren sehen und kopfüber schlafen. Jedoch geht die Anzahl der Fledermäuse in Deutschland und auch im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen zurück, weil unter anderem geeignete Quartiere fehlen. Dem können Teilnehmende des Workshops etwas entgegensetzen und unter Anleitung einen Fledermauskasten bauen, der für die Tiere einen Unterschlupf für Tag und Nacht, für den Winterschlaf oder die Zeit der Geburt ihrer Jungen bietet.

Gearbeitet wird in Zweier-Teams

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Falls vorhanden, sollten die Häuslebauer einen eigenen Akkuschrauber mitbringen. Bauholz wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Es soll in Zweier-Teams mit jeweils einer erwachsenen Person und einem Kind gearbeitet werden.

Im Rahmen des bis Juni 2023 laufenden EU-Interreg-Projekts „Gefährdete Tierarten im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen“ werden für drei gefährdete Tierarten dringend benötigte Schutzmaßnahmen umgesetzt. Im Zentrum stehen der Steinkrebs, der dunkle Wiesenknopf-Ameisen-bläuling als gefährdete Schmetterlingsart sowie Fledermäuse wie zum Beispiel das Große Mausohr. Dafür haben sich deutsche und französische Projektpartner zusammengefunden. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet.