Zum fünften Mal fand im Schönauer Atelier von Roman Dörholt ein Bildhauersymposium statt. Eine Woche lang arbeiteten sieben Bildhauer, vier Männer und drei Frauen, Anfänger und Profis, unter der Anleitung von Marten Scheepers aus Zeist in den Niederlanden. Scheepers ist ein Meister seines Faches, betrieb in den Niederlanden lange Jahre eine Bildhauerschule und ist Organisator einer jährlichen Bildhauerausstellung an der Universität in Utrecht. Dörholt und Scheepers sind seit langen Jahren befreundet „wir wollen einfach was zusammen machen, weil wir beide so vom Holz begeistert sind und Gelegenheit geben, in einer entspannten Atmosphäre zu arbeiten“ sagte Dörholt, der in der Wengelsbacher Straße ein Drechselatelier betreibt. Im großen Garten des Anwesens fanden die Teilnehmer einen Platz für ihr Schaffen. Scheepers begleitete die Künstler von der Idee bis hin zum fertigen Werk, gab Anleitung und Tipps, um die Technik zu verfeinern. Wer möchte, kann heute, 24. Juli, zwischen 16 und 18 Uhr die fertigen Werke im Garten der „Galerie ohne Grenzen“ in der Wengelsbacher Straße 32 coronakonform besichtigen. Unser Foto zeigt: (von links) Bas Lagerwerf, Roman Dürphold, Marten Scheepers, Anton Berg, Gerrie van Dijk