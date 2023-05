Idyllische Landschaften und viel Unterhaltung am Wegesrand: Am Sonntag kamen in der Südwestpfalz vor allem die Radfahrer auf ihre Kosten. Bei sommerlichen Temperaturen genossenviele Ausflügler den deutsch-französischen Radtag in Dahner Felsenland und Elsass und den „Radlspaß“ zwischen Waldfischbach-Burgalben und Landstuhl. Die RHEINPFALZ war dabei.