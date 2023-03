Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Deutschen haben das Radfahren neu entdeckt“, meint Helmut Germann, Inhaber des Rodalber Bikeshops. Neue Zielgruppen tauchten in seinem Laden auf. Besonders ältere Menschen hätte in der Krise ihren Spaß am Radeln entdeckt.

Während der Corona-Pandemie habe die Lust auf Urlaub in der Heimat zugenommen, immer mehr Leute interessierten sich für Räder, um die Landschaft zu erkunden. Besonders E-Bikes