Die Pizzeria am SBK-Kreisel kann ihren Biergarten erweitern. Die Stadt Dahn wird dem Gastronomen dafür ein kleines Grundstück am Rand der Kurparks verkaufen.

Etwa 300 Quadratmeter Fläche gibt die Stadt her, damit der Gastronomiebetrieb seinen Biergarten, der bisher auf einer schmalen Fläche am Kreisel untergebracht ist, erweitert werden kann. Aus Sicht von Stadtbürgermeister Holger Zwick kann die Stadt diese Fläche problemlos entbehren, da es sich um einen schmalen Grünstreifen am Rand des Kurparks handelt, der bisher nicht von Besuchern genutzt werde. Dem Verkauf stimmte der Stadtrat am Donnerstag dann auch mehrheitlich zu.

Verändern wird sich am SBK-Kreisel auch das Erscheinungsbild der Talstraße. Dort hatte die Stadt bereits vor etlichen Jahren Fläche erworben für die Zufahrt zur geplanten innenstädtischen Entlastungsstraße. Die Zufahrt soll am Einkaufszentrum vorbei in Richtung Goethestraße geführt werden. Auf der Fläche stehen noch zwei alte Wohnhäuser, die inzwischen aber nicht mehr bewohnt sind. Diese Gebäude sollen nun abgerissen werden.

Verkauf von Fläche an Campingplatz

Zugestimmt hat der Stadtrat außerdem dem Verkauf einer Grundstücksfläche an den Natur-Campingplatz Büttelwoog. 1968 hatte die Betreiberfamilie von der Stadt ein unerschlossenes Waldgrundstück auf die Dauer von 40 Jahre gepachtet, um dort ihren Campingplatz einzurichten. Ein Teil der Betriebsfläche gehört ihnen in der Zwischenzeit, einen Teil hatten sie noch von der Stadt gepachtet.