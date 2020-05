Ein Spaziergang rund um Merzalben. Auf dem Weg zu den Sportanlagen im Baugebiet „Spitzengärten“, sieht die Spaziergängerin eine verhüllte Person zwischen den Bäumen. Erste Frage in Zeiten der Corona-Pandemie: Wer schützt sich von Kopf bis Fuß gegen das Virus? Also schaut man nach. Es ist Rüdiger Eser aus Merzalben. Er wollte ebenfalls einen Spaziergang mit seiner Frau Christine machen, als er „ein lautes Brummen, wie ein Hubschrauber“, vernimmt, erzählt er. Der Imker ahnt nichts Gutes. Richtig! Ein Bienenvolk seiner Züchtung ist gerade dabei, sich aus dem Staub zu machen, „abzuhauen“, wie er sagt. Schnell rennt Eser nach Hause, um noch „zu retten, was zu retten ist“ und das Bienenvolk wieder einzufangen. Die ausgebüxten Bienen haben sich auf einem Baum nahe seiner Anlage niedergelassen. In Imkermontur schüttelt er die flüchtigen Bienen herunter in eine Kiste und hofft, dass die Königin dabei ist. Damit sich die aufgeregten Bienen beruhigen, bespritzt sie Rüdiger Eser als erfahrener Züchter mit etwas Wasser. Wenn das mit dem Coronavirus doch auch so unproblematisch wäre, überlegt die Spaziergängerin. Einfach die Viren herunterschütteln, einfangen und vernichten. Das geht natürlich nicht. Eines aber bleibt gleich: Sicherheit geht vor, ob man Bienen einfängt oder sich vor dem Virus schützt.