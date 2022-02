Biedershausen möchte Bauplätze für junge Familien schaffen. So schnell wie möglich.

In der Gartenstraße will die Gemeinde vier Familien das Hausbauen ermöglichen. Bürgermeister Christian Bühler hat mit den Eigentümern gesprochen. Sie seien bereit, ihre Grundstücke zu verkaufen, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Am Mittwoch (Dorfgemeinschaftshaus, 20 Uhr) will der Gemeinderat den Bebauungsplan aufstellen und ein Ingenieurbüro beauftragen. Sowohl im öffentlichen wie im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung sprechen die Ratsmitglieder über das Baugebiet.

Weiteres Thema sind die Straßenlampen im Dorf. „Fünf Straßenlampen im Bereich Buswendeplatz müssen erneuert werden“, teilte Bühler mit. Auf dem Weg zum Spielplatz seien zwei LED-Lampen vorgesehen. Zum Haushalt 2022/2023 wird Tobias Weis von der Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben Fragen beantworten. Außerdem geht es im nicht-öffentlichen Teil um den Kindergarten. „Momentan haben wir drei Kindergartenkinder“, sagt Bühler. Die Biedershauser Kinder besuchen normalerweise den Wallhalber Kindergarten. Darüber gibt es eine Zweckvereinbarung mit Wallhalben. Wegen anstehender dort Arbeiten wisse die Gemeinde nicht, welche Kosten auf sie zukommen, so der Bürgermeister. Es gibt aber auch Biedershauser Kinder, die in Winterbach in den Kindergarten gehen oder gingen. Hinsichtlich des Besuchs des Kindergartens Winterbach sei die Kostensituation klar.