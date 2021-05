Biedershausens Bürgermeister Christian Bühler bedankte sich in der Ratssitzung am Donnerstagabend herzlich bei Gemeindearbeiter Gerhard Süs für dessen langjährigen Einsatz. Süs ist in Ruhestand gegangenen, aber er bleibt der Gemeinde erhalten.

Bühler überreichte Süs, der auch im Rat sitzt, eine Dankesurkunde und zwei Präsente für 34 Jahre Einsatz als Gemeindearbeiter. Süs korrigierte: „Es waren 35 Jahre.“ Mit 63 Jahren war er in die Rente gegangen. Im nicht-öffentlichen Teil sprach sich der Rat aber dafür aus, Süs ab Juni geringfügig auf 450-Euro-Basis zu beschäftigen.

Seit Januar war der junge landwirtschaftliche Lohnunternehmer Patrick Peifer aus der Borngasse übergangsmäßig für die Gemeinde tätig. Er wird weiterhin beschäftigt bleiben.