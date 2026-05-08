Kleinspechte, Biber, Kormorane: Die Natur im Dahner Tal hat viel zu bieten. Bei Bundenthal hat sich der zweitgrößte Nager der Erde wieder angesiedelt.

Jahrelang hatte Melanie Wagner als Mitarbeiterin der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) ihr Büro in der Wappenschmiede in Fischbach. Seitdem diese aufgegeben werden musste, residiert die GNOR mit ihrer Geschäftsstelle in dem alten Fachwerkhaus in Erfweiler, das früher der örtlichen Kunsthandwerkergruppe als Ausstellungsraum diente.

Oft ist die Diplom-Geographin dort nicht zu finden, da draußen viel zu viel zu tun ist, wie sie bei einem Termin am Stauwehr zwischen Niederschlettenbach und Bundenthal erzählt. Dort treibt sich neuerdings ein Biber herum. Die GNOR hatte in der Wappenschmiede neben dem Vogelmonitoring auch ein Biberzentrum für ganz Rheinland-Pfalz betrieben. Jetzt ist der Biber zum Biberzentrum gekommen.

Über die Burg geht’s in die Röhre

„Hier sieht man die Fraßspuren“, zeigt Wagner auf einen Baumstamm neben der Wieslauter, den ein Biber kunstvoll abgenagt und gefällt hat. Für die Weide sei das nicht weiter schlimm, die treibe gleich wieder von Neuem aus, ist sich Wagner sicher. Wenige Meter weiter am Bach entlang hat sich der Biber an einem deutlich dickeren Stamm zu schaffen gemacht – rund 40 Zentimeter. Den hat er bereits zur Hälfte durchgenagt. Der Baum wird bald in den Bach fallen. „Hier sieht man schön die Zähne“, erklärt die Naturschützerin und warnt vor einem Loch im Boden.

Das könnte vielleicht von einer Biberröhre stammen, die eingebrochen ist. Der Nager lebt schließlich nicht direkt in seiner Burg, die meist auf das Vorkommen eines Paares hindeutet. Der eigentliche Bau ist in einer Röhre, die über die Burg erreicht werden kann. Solche dicken Röhren im Erdboden verlaufen vom Bach aus in die Wiese – teilweise bis zu 20 Meter weit hinein. Melanie Wagner ist schon weitergelaufen zu einer besonderen Stelle am Ufer. Hier scheint der Biber regelmäßig aus dem Wasser zu kommen. Wagner meint sogar, eine Pfotenspur im Matsch erkennen zu können. Die seien ziemlich groß. Die Hinterpfote eines Bibers könne die Größe einer Menschenhand haben.

Tiere sind nur im Dunkeln unterwegs

Beim Ortstermin mit der Presse ist natürlich kein Biber zu sehen. Die Tiere seien nur nachts oder in der Dämmerung außerhalb des Baus anzutreffen, weiß Wagner, die auch noch nie einen Biber in freier Wildbahn leibhaftig zu Gesicht bekommen hat. Über Wildkameras könne die Anwesenheit der Tiere dokumentiert werden. Eine Biberburg dürfte es zwischen Bundenthal und Niederschlettenbach auch nicht geben. Die Wieslauter sei durch das Stauwehr genug aufgestaut, da müsse der Nager nicht selbst noch weiterstauen, schätzt sie. Der Biber werde sich in dem Bereich auf die Erdröhren beschränken.

Der Biber ist nicht die Hauptarbeit von Wagner in der GNOR-Geschäftsstelle. Vogelmonitoring sei ihr eigentliches Geschäft. Das bedeutet, dass die in Bergzabern lebende Geographin in aller Frühe zum Schöntalweiher bei Ludwigswinkel fährt, um Spechte zu kartieren. Sie zeichnet also auf, wo und wann welcher Specht am See zu hören war. Da die Tiere nicht wie Singvögel im Frühjahr pausenlos um die Wette trällern, muss Wagner sie locken. Dazu hat sie einen Lautsprecher und aufgezeichnete Lockrufe verschiedener Spechtarten.

Viele Spechte am Schöntalweiher

Spielt sie einen Lockruf beispielsweise vom Schwarzspecht ab und zu der Zeit hält sich einer der seltenen Vögel gerade in der Nähe auf, dann dürfte der antworten. Denn er vermutet, dass ein Rivale in sein Revier eingedrungen ist. Dem Rivalen müsse gleich gesagt, dass da schon ein Artgenosse ist. Alle 200 Meter werden von Wagner Lockpunkte im Wald am Weiher eingetragen und mit dem Lautsprecher bespielt. Klein-, Mittel-, Grau- oder Schwarzspecht habe sie am Morgen vor dem Pressetermin gesucht. Am Schöntalweiher seien alle bis auf den Grauspecht zu finden gewesen.

Wenn Wagner nicht gerade Spechte lockt, versucht sie andere seltene Brutvögel wie Ziegenmelker, Graureiher, Rebhuhn oder Zippammer auszumachen. Im Winter kümmere sie sich um rastende Wasservögel. Kormorane beispielsweise seien nicht nur am Rhein zu finden, sondern hätten auch Schlafplätze am Saarbacher Hammer. Dann werden auch noch Vogelexkursionen organisiert.

Zwischendurch schaut sie immer mal nach dem Biber. Der sei in der Südwestpfalz unproblematisch. 1000 Exemplare gebe es inzwischen in Rheinland-Pfalz. Das Tier sei eine Erfolgsgeschichte hinsichtlich Wiederansiedlung. Dabei sei der große Nager so erfolgreich, dass er in der Vorderpfalz schon wieder für Proteste sorge. Für das neue Vorkommen bei Bundenthal befürchtet Wagner keine Konflikte. „Das ist eh eine Feuchtwiese und damit kein Problem“, so ihre Einschätzung.

Stichwort: GNOR

Die GNOR gibt es seit 1977 und war zu Beginn auf die Vogelkunde, also Ornithologie, beschränkt. Schnell wurden die Aktivitäten aber auf den Naturschutz im Allgemeinen ausgedehnt. Richtige Vogelexperten sind aber immer noch in der GNOR aktiv und arbeiten an der Erstellung von Roten Listen über die Kartierung von Vogelarten im ganzen Land mit. Neben der Landesgeschäftsstelle in Mainz unterhält der Verein in Erfweiler seine Geschäftsstelle Süd.

