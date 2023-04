Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im kommenden Jahr will das Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde ein größeres Projekt über die Zwangsarbeiter in der Pfalz und auch speziell zu dem Durchgangslager (Dulag) Biebermühle starten. Gedenktafeln an der Biebermühle und auf dem Friedhof Donsieders sollen folgen.

Der Ausschuss für Gedenkarbeit und Demokratieförderung des Bezirkstags Pfalz hatte sich auf Antrag von CDU, SPD und Grünen mit dem Thema befasst. Auslöser war eine Sonderseite der RHEINPFALZ