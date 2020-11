Noch bis 30. November können sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Institutionen für den Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2021 bewerben.

Der Wettbewerb soll insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen motivieren, innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zu entwickeln, fertigen und vermarkten.

Miriam Heinrich, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, ruft zur Teilnahme auf. „Gerade in dieser schwierigen Zeit brauchen wir Unternehmen, die den Mut haben, voran zu gehen, neue Wege zu bestreiten und somit die Wirtschaft des Landes weiterentwickeln.“ Bewerbungen sind in den Kategorien „Unternehmen“, „Handwerk“, „Kooperation“ und „Industrie“ möglich. In der Sonderpreis-Kategorie „Innovationen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft“ werden Bewerber gesucht, bei denen Kreativität, Wagemut und Pionierdenken im Vordergrund stehen.

Der Innovationspreis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und wird vom Wirtschaftsministerium und den Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern verliehen.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Teilnahme gibt es beim Land Rheinland-Pfalz.