Am 13. September wird in der Verbandsgemeinde Hauenstein der Nachfolger des aus dem Amt geschiedenen Bürgermeisters Werner Kölsch gewählt. Die RHEINPFALZ stellt die fünf Kandidaten vor – mit Blick auf Persönliches wie auf Politisches. In Schwanheim wohnt Patrick Weißler, der als Einzelbewerber, aber mit Unterstützung der vor allem im Luger Tal beheimateten FWG VG, kandidiert.

Patrick Weißler stammt aus Lug und wohnt mit Ehefrau und drei Kindern in der Nachbargemeinde Schwanheim. Das Abitur legte er am Trifelsgymnasium Annweiler ab und studierte bis