Dietrichingens Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang ist zuversichtlich, was das Neubaugebiet im Dorf angeht.

Am Dienstagabend (20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) wird über den neusten Stand berichtet. Zudem geht es um den Haushaltsplan. Mittlerweile gab es laut Vogelgesang bereits Gespräche mit den Grundstückseigentümern. Mehr will die Bürgermeisterin bezüglich des Neubaugebietes rechts der Flurstraße jedoch nicht verraten. Allerdings ist sie zuversichtlich, dass der Plan für die rund 15 Bauplätze voranschreitet. Bereits geklärt ist, dass das Schmitshauser Bauunternehmen Staab die Erschließung übernehmen soll. Selbst zu erschließen, dafür hat Dietrichingen kein Geld. Eine weitere gute Nachricht: Es gibt bereits zahlreiche Interessenten für die 15 Bauplätze, teilweise sogar schon feste Zusagen. Manch zukünftiger Bauherr kommt aus dem Ort, die anderen von außerhalb, berichtet Vogelgesang.

Zudem geht es im Rat um den neuen Haushaltsplan Dietrichingens. „Wir sind nicht die reichste Gemeinde, der Plan sieht aber gut aus“, sagt die Bürgermeisterin vor der Sitzung im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Schulden sind keine geplant, finanziell ist das Dorf aber nicht unbedingt auf Rosen gebettet. Geplant sind vor allem Investitionen am Dorfgemeinschaftshaus. Dessen kleiner Saal wurde vor wenigen Jahren erst saniert, nun soll der große Saal an die Reihe kommen. Vogelgesang fügt jedoch an, dass die meisten Angebote von Handwerksfirmen derzeit nur zwei Wochen gültig sind und preislich nach oben keine Grenzen mehr gesetzt seien. Ob also wirklich der Saal renoviert wird, steht noch etwas in den Sternen. Sobald die Feuerwehr aus dem Gebäude in ihr neues umzieht, soll die bisherige Garage vor allem als Lagerraum benutzt werden.