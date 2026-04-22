Friedrich Weber aus Wiesbach feiert am Mittwoch, 22. April, seinen 90. Geburtstag. Geboren wurde er im Wohnzimmer seines heutigen Wohnhauses.

Das Haus von Friedrich Weber steht zwar direkt neben der protestantischen Kirche in Wiesbach, war aber jahrzehntelang das katholische Pfarrheim des späteren Dekans Johann Michael Schang, nach dem der Pfarrsaal in Wiesbach benannt ist. Auch der Jubilar ist katholisch getauft und hat sich viele Jahre als Kirchendiener der katholischen Kirche engagiert.

Auch sonst hat er einen starken Bezug zu Glaube und Geschichte. In seinem Wohnzimmer stehen eine Marienfigur und daneben ein antikes christliches Kreuz. Friedrich Weber hat beruflich „beim Dingler in Zweibrücken“ (heute Tadano) Werkzeugmacher gelernt, bevor er in Bayern, an der Weser, in Idar-Oberstein und im Schwarzwald nach der Weiterqualifizierung zum Meister Betriebsleiterstellen innehatte.

Dorfhistoriker auf Fotosuche

Eines seiner größten Hobbys ist die Heimat- und Dorfgeschichte. Mehrere Bücher hat er dazu veröffentlicht, und er besitzt ein großes Dorfarchiv. Nur eines fehlt ihm bis heute: ein Foto der alten, in den 70er-Jahren ersetzten Steinbrücke. „Dafür würde ich einiges geben“, sagt der Historiker, der Wiesbach als „sehr altes Dorf“ bezeichnet. Praktisch um die Ecke seines Wohnhauses habe man in der Vergangenheit zwei große Sicheln gefunden, die aus der Keltenzeit um 1600 bis 1200 vor Christus datiert seien, sagt er. Auch sei das Dorf früh christianisiert worden.

Sein Wissen zog Kreise bis nach Bamberg und Heilbronn, von wo er Anfragen zu Details bekam. 15 Jahre war er Imker im bayerischen Imkerverein in Zweibrücken, von dem er gar nicht weiß, ob dieser noch existiert. Und im Umweltschutz war Friedrich Weber lange aktiv. Er und seine Frau haben die ersten Krötenzäune in Wiesbach errichtet und die ersten Kröten über die Straße getragen, erzählt das langjährige Mitglied des Bundes für Naturschutz (BUND). Auch Reisen mit Frau und Kindern prägten sein Leben: Israel, St. Petersburg, Kiew und Finnland sind nur einige seiner Stationen, zählt der Vater zweier Kinder, zweifache Großvater und fünffache Urgroßvater auf.