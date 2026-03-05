Die Betreuung von Kindern in den Grundschulen im Zweibrücker Land wird für die Eltern teurer – zum ersten Mal seit 30 Jahren.

An den fünf Grundschulen im Zweibrücker Land werden die Kinder auch außerhalb der Unterrichtszeiten betreut. In Bechhofen, Contwig und Hornbach sind die Grundschulen Ganztagsschulen, hier gibt es zusätzlichen Betreuungsbedarf nur an Freitagnachmittagen und in Bechhofen auch vor Schulbeginn, ab 7 Uhr. Die Grundschulen in Wiesbach und Dellfeld bieten Nachmittagsbetreuung an, sie gelten als betreuende Grundschulen. Für die Zusatzangebote in Bechhofen, Contwig und Hornbach sowie die von der Verbandsgemeinde getragene Nachmittagsbetreuung in Wiebach und Dellfeld gibt die Verwaltung rund 100.000 Euro im Jahr aus. Die Beiträge, die von den Eltern erhoben werden, sind nicht kostendeckend – und auch seit 1994 nicht verändert worden. Von den Eltern werden neun Monatsbeiträge erhoben, die zwölf Wochen Ferien werden also nicht berechnet.

Im laufenden Schuljahr ist es so: Wer in Bechhofen sein Kind beispielsweise ab 7 Uhr bis zum Schulbeginn betreuen lässt, zahlt dafür acht Euro pro Monat. Kinder an der Contwiger Grundschule freitags bis 16 Uhr beaufsichtigen zu lassen, kostet vier Euro pro Monat, in Hornbach fünf Euro. An den Grundschulen in Wiesbach und Dellfeld sieht das anders aus: Ein Kind dort täglich bis 16 Uhr betreuen zu lassen kostet beispielsweise 40 Euro, für kürzere Betreuungszeiten, etwa bis 13.30 Uhr, wird entsprechend weniger verlangt, rund 15,30 Euro. Dazwischen gibt es noch Regelungen, die an die Unterrichtszeiten der unterschiedlichen Klassenstufen angepasst sind. In Bechhofen werden im laufenden Schuljahr 27 Kinder frühmorgens betreut, dazu 25 am Freitagnachmittag. In Hornbach und Dellfeld werden jeweils etwa 30 Kinder freitags nach Schulschluss betreut. In Wiesbach und Dellfeld werden täglich je rund 40 Kinder am Nachmittag betreut, jeweils knapp 30 sogar täglich bis 16 Uhr.

Beiträge steigen stufenweise an

Ab dem kommenden Schuljahr steigen die Beiträge an. Das hat der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land in der vergangenen Woche beschlossen. „Die Lohnkosten sind im Zeitraum 1994 bis 2026 um durchschnittlich 47 Prozent, und der allgemeine Preisindex um etwa 60 Prozent gestiegen, so dass es dringend erforderlich ist, die Elternbeiträge für die betreuenden Grundschule anzupassen“, heißt es in den Unterlagen zur Sitzung. Die Verwaltung hat durchgerechnet, welche Beiträge für eine Kostendeckung sorgen würden. In Bechhofen würde dann die Frühbetreuung knapp 63 Euro pro Kind kosten, die Betreuung in Contwig freitags bis 16 Uhr schlägt mit dem gleichen Betrag zu Buche. Wer in Wiesbach und Dellfeld sein Kind täglich bis 16 Uhr betreuen lassen möchte, muss noch ein wenig draufpacken: jeweils rund 135 Euro.

Die Erhöhung der Beiträge soll allerdings nicht quasi von Null auf 100 erfolgen, sondern schrittweise in drei Stufen: 50 Prozent ab dem Schuljahr 2026/27, 75 Prozent ab dem dann folgenden Schuljahr und komplett ab Schuljahr 2028/29. Einem entsprechenden Antrag der FDP-Fraktion stimmte der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land zu – mit 14 zu zehn Stimmen, bei zwei Enthaltungen. FDP, UWG und CDU hatten dafür gestimmt, SPD und Grüne waren dagegen.

Rat folgt Vorschlag von Schulträgerausschuss nicht

„100.000 Euro pro Jahr können wir uns nicht leisten“, sagte FDP-Fraktionssprecher Volker Schmitt. Fred Konrad (Grüne) sprach mit Blick auf die mehr als 30 Jahre alten Beitragssummen von einem „guten Preis-Leistungs-Verhältnis“. Der Kinderarzt sah aber auch die Eltern in der Pflicht, diese sollten ihre Kinder „nicht einfach wegorganisieren“. Nadine Brinette (CDU) nannte die Tatsache, dass in den Grundschulen in Wiesbach und Dellfeld die Kinder praktisch immer aus der Betreuung abgeholt werden können, „einen gewissen Luxus“: Die Grundschulen in Contwig, Bechhofen und Hornbach sind vom Land eingerichtete Ganztagsschulen, für deren Betrieb die Anmeldung verbindlich ist, allerdings auch die Kosten vom Land getragen werden. Die von den Eltern erhobenen Beiträge decken Randzeiten wie eben am Morgen in Bechhofen, oder am Freitagnachmittag ab.

Bernd Kipp (UWG) sprach sich, wie Schmitt auch, für einen 100-Prozent-Anteil der Eltern aus. Dem erteilte Eva Lauer (SPD) eine Absage, die machte sich für einen (kleinen) Anteil der Verwaltung zur Betreuung stark.

Vor der Sitzung des VG-Rates hatte sich bereits der Schulträgerausschuss mit dem Thema befasst und eine Empfehlung ausgesprochen: in vier Stufen auf letztendlich 75 Prozent zu erhöhen, das restliche Viertel sollte von der Verwaltung gestemmt werden. Dem Vorschlag folgte der Verbandsgemeinderat nicht.