In Bruchweiler-Bärenbach steht ein Bürgerentscheid an: Es geht um die Abstimmung zum Seniorenwohn-Projekt im Sprießwiesenpark.

Im Dezember hatte Jürgen Sebastian, Geschäftsführer der Werkgemeinschaft Landau, das Vorhaben „Betreutes Wohnen/Seniorenwohnen“ auf der Freifläche im Spießwiesenpark bereits dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt. Abstimmen sollen die Bürger – mit Ja oder Nein – nun am 21. Juni darüber, ob dem Projektplaner eine einjährige Kaufoption für das Gelände eingeräumt werden soll.

In dieser Zeit soll der Planer ein Konzept für das 3700 Quadratmeter große Grundstück nach den Vorgaben der Gemeinde vorlegen. Findet dieses dann im Rat Zustimmung, wird die Kommune das Gelände verkaufen. Sollte das Konzept kein grünes Licht erhalten, ist die Kaufoption hinfällig. Gewählt wird im Rathaus, wo inzwischen ein Lift installiert wurde, sodass das Gebäude barrierefrei ist.

Initiative von der Ortsbürgermeisterin

Den Bürgerentscheid angestoßen hatte Ortschefin Simone Stahl. „Für mich war in der Bevölkerung weder beim Infoabend im Dezember noch bei zahlreichen Gesprächen auf der Straße eine eindeutige Tendenz zu erkennen“, begründete sie die Initiative. Da die Veräußerung des Areals und die Umsetzung des Projektes aber weitreichende Folgen für den Ort hätten, sei es ihr wichtig, der Bevölkerung eine Gelegenheit zur Mitentscheidung zu geben.

„Mit dem Versprechen von mehr Bürgerbeteiligung bin ich ja auch zur Wahl angetreten“, sagte Stahl. Sie stehe dem Projekt grundsätzlich nicht negativ gegenüber, doch gebe es vor einem Verkauf noch einigen Klärungsbedarf. Beispielsweise sei noch kein Baurecht vorhanden. Auch habe es für den Park Fördergelder für touristische Nutzung gegeben – es müsse geklärt werden, inwieweit etwa Rückzahlungen auf die Gemeinde zukommen, wenn das Gelände nun anders genutzt werde.

FWG wollte andere Fragen geklärt haben

In ihrer Stellungnahme zum Bürgerentscheid gibt Stahl zu bedenken, dass auch eine Bedarfsanalyse für die Gemeinde fehlt. Eine Visualisierung der Gebäude hätte sie im Vorfeld als hilfreich empfunden. Die Frage nach dem Betreiber sei noch offen, für eine Entscheidungsfindung aber wichtig. Grundsätzlich sehe sie im Betreuten Wohnen eine sinnvolle Entwicklung. Allerdings müsse klar sein, dass die Bevölkerung das Projekt auch wolle, und vor einem Verkauf müssten rechtssichere Voraussetzungen geschaffen werden.

Der Beschluss für den Bürgerentscheid war in der vorletzten Ratssitzung gefallen. Die Wählergemeinschaft Burkhart (WGB), die im Gremium über die Mehrheit verfügt, war zwar nicht dafür, wollte sich aber auch nicht verschließen. So hatte sie sich bei der Beschlussfassung geschlossen enthalten. Allerdings nutzte sie in der Folge ihre Mehrheit, um festzulegen, wie die Fragestellung bei der Abstimmung formuliert wird. Die FWG-Fraktion hätte gern zwei andere Fragen durch den Bürgerentscheid geklärt gehabt. Kurz gefasst: ob die Bürger dem Verkauf und der Errichtung von Gebäuden zum Zwecke des Seniorenwohnens zustimmen.

Projekt ist eine große Chance für den Ort

Auch die Auffassung des Gemeinderats, so wie sie nun zur Veröffentlichung kommt, wurde mit der Mehrheit der WGB beschlossen. Diese Stellungnahme kommt, nach Aufzählung vieler Vorteile, zu dem Fazit: „Zusammenfassend ist der Gemeinderat mehrheitlich der Auffassung, dass dieses Projekt an diesem Standort eine große Chance für den Ort und die Region ist.“ Die Stellungnahme der FWG fällt indes eher kritisch aus. Dort wird unter anderem bemängelt, dass eine strikte Festlegung der Nutzung fehle. Ebenso sieht die FWG die bauliche Dimension mit einer geplanten Gebäudehöhe von 13,30 Metern eher kritisch.

Den Bürgern soll Gelegenheit geben werden, sich vor ihrer Wahlentscheidung umfassend zu informieren. Dazu gibt es am Dienstag, 19. Mai, nochmals eine Vorstellung des Projekts mit aktuellem Entwicklungsstand.