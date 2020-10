Der Wallfahrtsort Maria Rosenberg beendet am Sonntag, 11. Oktober, das Betjörg-Jubiläumsjahr ab 10 Uhr mit einer Eucharistiefeier in der Wallfahrtskirche. Der Franziskaner Bernhardin Seither, der aus Hauenstein stammt, steht der Messe zum Rosenkranzfest vor. Um die Musik kümmert sich die Rosenberger Schola unter Leitung von Hildegard Kehrer-Frank. Um 15 Uhr beginnt eine Rosenkranzandacht. Danach gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 17.30 Uhr wird die Messe „Holy Presence“ gefeiert. Pfarrer Volker Sehy steht dem Gottesdienst vor, Pastoralreferentin Dominique Haas und ihre Band übernehmen den musikalischen Part. Anlass für das Betjörg-Jubiläum war der 125. Todestag von Georg Helfrich, dessen Gemeinschaft in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts Geld für die Entwicklung des Wallfahrtsorts Waldfischbach-Burgalben gespendet hatte.