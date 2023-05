Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Das Seniorenheim in Thaleischweiler-Fröschen wurde von der Pandemie schwer getroffen. Am 9. November gab es den ersten Corona-Fall im Haus Bethesda. Es war über die Feiertage für Besucher geschlossen. Mitarbeiter und Senioren feierten gemeinsam Weihnachten. Ab Montag sind wieder Besuche in der Einrichtung erlaubt.

Die Bewohner des Diakonie-Seniorenheims Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen konnten Weihnachten nicht mit ihren Familien feiern. Das Coronavirus hatte die Einrichtung fest im Griff. „Wir haben