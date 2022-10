Borkenkäfer, Sturm und starker Schneefall: All dem konnten die beiden 89-jährigen Zypressen vor der katholischen Kirche „Heiliges Herz Jesu“ in Donsieders zuletzt nichts mehr entgegensetzen. Am frühen Freitagmorgen wurden sie gefällt.

Zunächst wurde nur ein Baum zur Hälfte gefällt, denn der stark einsetzende Regen machte den Arbeitern das Absägen der Äste und das Schneiden des Stammes von der Krone herunter unmöglich. Am Samstagmorgen gab es keine Schonfrist mehr. Beide fast 90-jährigen Zypressen wurden abgesägt und zerkleinert. Damit war ein prägendes Bild der Kirche, sogar ein ortsbildprägendes Bild der Gemeinde, beseitigt. Borkenkäferbefall und Fäulnis hatten den beiden stattlichen Bäumen den Garaus gemacht.

Wolfgang Ferdinand und Karl-Heinz Zwick, Vertreter der katholischen Kirche in Donsieders, brachten die Aktion auf den Punkt: „So schmerzhaft wie es war, die beiden prägenden Bäume entfernen zu müssen, so schön ist es nun, wieder einen freien Blick auf die Kirche zu erhalten. So war es früher, lange noch, bevor die 1933 eingepflanzten Zypressen viele Meter hoch wuchsen und weit ausladend Platz einnahmen.“

Willkommener Schutz vor Regen

Wie Wolfgang Ferdinand von älteren Bürgern erfuhr, wurden die 1933 gesetzten Zypressen vom damaligen Bauunternehmen der Kirche, der Firma Burkhard, gepflanzt. Die Bäume seien eigentlich als Grabschmuck angelegt und der Kirchengemeinde gestiftet worden. Die Kirche „Herz Jesu“ wurde ebenfalls 1933 eingeweiht. Und so mancher Messdiener sei im dichten Geäst der Bäume geklettert. Auch dienten die Bäume als Regenschutz, wenn sich vor oder nach dem Gottesdienst kleine Gruppen zum Gespräch fanden.

Die Bäume hätten sich zu einem prägenden Bild der Kirche entwickelt. Jedoch hätten sie sich auch so weit ausgebreitet, dass der Eingang zur Kirche nicht mehr zur Geltung gekommen sei und nahezu verdeckt wurde. Das hätte man zwar hingenommen, nun aber sei Handlungsbedarf angesagt gewesen, berichten Ferdinand und Zwick. Denn ein starker Befall von Borkenkäfern schädigte die beiden Zypressen mehr und mehr. Weiterhin habe der Frühjahrssturm im April mit starken Schneefällen viele Äste abbrechen lassen.

Laut Fachmann keine Alternative zur Fällung

„Die Verkehrssicherheit war nicht mehr gewährleistet. Es war und ist unsere Pflicht, Schaden von Menschen und Sachen fernzuhalten“ begründen beide ehrenamtlichen Helfer der Kirche die Fällung. Eine Begutachtung durch einen Fachkundigen habe ergeben, dass ein baumgerechter Rückschnitt und eine Verjüngung nicht mehr möglich sei, informiert Ferdinand. Daraufhin habe der Gemeindeausschuss schweren Herzens entschieden, die Bäume entfernen zu lassen. „Alles ist vergänglich. Der Klimawandel fordert Anpassung für Mensch und Natur“, betont Ferdinand.

Keine Eile bei Neuanpflanzung

Bezüglich der Kostenfrage erklärten die Helfer, dass die Arbeiten über Stundenlohn abgerechnet würden. „Durch die starke Mitarbeit der Ehrenamtlichen beim Wegbringen des Geästes konnte der Zeitaufwand erheblich eingeschränkt werden. Die Kosten selbst muss die Pfarrei Maria Königin tragen.“ Ob nochmals Bäume angepflanzt werden, sei nicht entschieden. Auf dem Kirchengelände stünden viele andere Bäume wie Tannen, Kastanien, Nuss- und Apfelbäume sowie weiteres Ziergehölz, so dass es hier nicht eile.