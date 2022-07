Man merkte es den Gästen an: Feierlaune und Lust auf Ausgehen und Begegnung prägten die Stimmung am Freitagabend in Dahn. Viel Volk tummelte sich bereits bei der Modenschau zur Langen Sommereinkaufsnacht des Werbekreises Dahn.

Beim Blick über die Menge wurde klar, dass es nicht ganz so viele Besucher waren, wie bei der letzten Veranstaltung im Jahr 2019. Die Stimmung allerdings war gut. „Bei der Langen Sommereinkaufsnacht hat es noch nie geregnet, das ist schon klasse“, schwärmte Stadtbürgermeister Holger Zwick, um gleich darauf begeistert in einem Oldtimerbus Platz zu nehmen, den man zum „Autowandern im Wasgau“ ausleihen kann. In den Läden wurde auch schon während der Modenschau fleißig eingekauft, es gab Rabatte.

Irische Livemusik und Modenschau

Der Jeans-Blue Store im Stadtteil Gerstel liegt etwas abseits des Zentrums. Hier war die Band „Céilí“ mit irischer Livemusik und Whiskeyprobe ein Anziehungspunkt. Mit der Musik Irlands, mal rauh, mal sanft, voller Melancholie, aber auch Freude, voller Schmerz und Liebe und der richtigen Prise Entertainment wussten die Bandmitglieder Katja Lojer, Steffen Korf, Cornelia Lojer, Leonie Schalk und Klaus Stocker ihr Publikum zu begeistern. Etwa zwei Stunden lang lief währenddessen in der Ortsmitte die Modenschau, gestaltet von den Modehäusern db fashion, Pattys, Kindermode Purzelbaum und Annis Brautmoden aus Hauenstein. Mit Schmuck und Accessoires waren die Models von Optik Straub und Optik Wiese ausgestattet worden.

Ob beim Cocktail im Gartenstuhl oder mit einem Glas Wein vom Logenplatz auf der Kirchmauer aus: Die Besucher waren allesamt entspannt und genossen die Darbietungen ihrer lokalen Einzelhändler aus vollen Zügen.