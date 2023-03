Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was machen die Kanadagänse im Schwarzbachtal? Es sind – wie der Name bereits verrät – Einwanderer aus einem anderen Erdteil. Die Ornithologen berichten, dass diese Gans ursprünglich nur in Nordamerika beheimatet war. Sie ist kein allzu gern gesehener Gast.

Im Umfeld der Störche zwischen dem Tennisplatz in Rieschweiler und dem Tal unterhalb des Hitscherhofes ist das Pärchen aufgetaucht. Nach ihrem Verhalten zu urteilen, werden sie im