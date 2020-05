Besuche in Altersheimen sind erlaubt, nach dem Willen der Landrätin aber möglichst nicht in den Zimmern der Bewohner. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstag in einer Allgemeinverfügung festgehalten, die von der Landesverordnung abweicht. Die Einrichtungen im Kreis sollen Besucherzimmer vorhalten.

Die Ansteckungsgefahr steigt, wenn Angehörige Bewohner von Pflegeeinrichtungen in deren Zimmern besuchen, sagte Landrätin Susanne Ganster. Deshalb habe der Kreis in Abstimmung mit Gesundheitsamtsleiter Heinz Ulrich Koch beschlossen, den Zugang zu beschränken. „Ich bin hier einen anderen Weg gegangen als die Pirmasenser Stadtspitze“, berichtete Landrätin Susanne Ganster. Wann immer möglich, sollen Besuche außerhalb der Zimmer stattfinden, die Altersheime könnten Besucherräume vorhalten oder vor den Einrichtungen Container zu diesem Zweck aufbauen, sagte Ganster.

Zwar seien Besuche auf den Zimmern meist „nicht sinnvoll“. Es gibt aber Ausnahmen von dieser Regel: Wenn ein Bewohner nicht mehr laufen kann, im Bett bleiben muss, besonders pflegebedürftig ist oder es gar um Sterbebegleitung geht, dürfen ihn die Angehörigen im Zimmer besuchen, erklärte die Landrätin.

Keine Einwände registriert

Um eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die von der Landesverordnung abweicht, muss der Landkreis das Benehmen mit dem Land herstellen. Ganster hatte dafür die Verfügung des Kreises ans Gesundheitsministerium geschickt und dem Land eine Frist gesetzt: Falls es bis Montag keine Einwände gibt, gehe sie davon aus, dass das Ministerium einverstanden ist. „Bis gestern kam keine Antwort, deshalb habe ich heute Morgen die Allgemeinverfügung unterschrieben“, sagte Ganster am Dienstag.

Die Landrätin wies darauf hin, dass Bewohner von Pflegeeinrichtungen einer Risikogruppe angehören. Ein Drittel der Corona-Toten in Deutschland komme aus dieser Altersgruppe. Deshalb seien diese Menschen in besonderem Maß zu schützen. Der Kreis wolle mit seiner Allgemeinverfügung den Heimen Rückendeckung geben und sie bei ihren Schutzmaßnahmen unterstützen. Die räumliche Trennung der Besucher von den übrigen Bewohnern mindere das Ansteckungsrisiko.

Mehr Kitakinder betreut

Die Landrätin sprach von einer „ganz deutlichen Steigerung“ bei der Anzahl der Kinder in der Kita-Notbetreuung. 493 Kinder waren demnach in der vergangenen Woche in 67 Gruppen in den Kitas untergebracht. Zum Vergleich: In der Woche zuvor waren es 287 Kinder. Wann der Regelbetrieb wieder aufgenommen wird, ist unklar. Ganster geht davon aus, dass sich die stufenweise Öffnung der Kitas über Wochen hinziehen wird. Wenn mehr Kinder betreut werden, häufe sich der Kontakt – nicht nur zwischen den Kindern, sondern auch mit Eltern – und die Ansteckungsgefahr steige, gab Ganster zu bedenken.

132 Schüler wurden in der vergangenen Woche notbetreut, aufgeteilt auf 37 Gruppen in 34 Schulen. Ihre Anzahl ist leicht gesunken, weil ein Teil der Schüler inzwischen wieder unterrichtet wird.