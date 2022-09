Elena Wafzig aus Trulben ist die beste Jungmeisterin im Bereich Informationstechnik der Pfalz. Im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer in Kaiserslautern gibt sie jetzt ihr Wissen weiter.

Elena Wafzig hat sich nach ihrem Abitur im Jahr 2017 für die Ausbildung zur Informationselektronikerin bei der Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern entschieden. Drei Jahre später hat sie die Gesellenprüfung mit Bravour abgeschlossen – sie wurde beim Wettbewerb des Deutschen Handwerks zur besten Informationselektronikerin im Land gekürt. Nach bestandener Prüfung nahm Wafzig direkt an einem Meistervorbereitungskurs teil. 2021 ist sie fertige Informationstechnikermeisterin und wurde von der Handwerkskammer der Pfalz als beste Jungmeisterin ausgezeichnet.

Im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer im südlichen Stadtwald von Kaiserslautern ist sie seitdem für die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung der Elektrotechniker und Informationselektroniker zuständig. „In der Ausbildung zu arbeiten macht mir Spaß, weil man die Entwicklung der einzelnen Personen während der Ausbildung verfolgen kann“, erklärt Wafzig. Bereits innerhalb einer Woche sehe die 25-Jährige den Fortschritt, den die Lehrlinge machen. Die finalen Prüfungen seien dann der Höhepunkt bei der Handwerkskammer.

Ihr Beruf bietet immer neue Herausforderungen

An ihrem jetzigen Beruf begeistern Wafzig außerdem die immer neuen Herausforderungen. „Dadurch, dass man sich ständig in neue Themengebiete einarbeiten muss, bleibt es abwechslungsreich“, berichtet Wafzig. Gerade in der Ausbildung gebe es verschiedene Themen, zu denen sie entsprechende Materialien heraussuchen und Aufgaben planen müsse.

Während der Meisterausbildung hat sich Wafzig in den unterschiedlichen Bereichen weitergebildet – egal ob in der Telefon-, Netzwerk- oder Satellitentechnik. Auch die Themen Betriebswirtschaftslehre, Personalführung, Berufspädagogik und Ausbildungsvorbereitung habe der Meister umfasst. In der praktischen Prüfung musste Wafzig dann einen Audioverstärker komplett aus Einzelteilen zusammenbauen. „Die Produktentwicklung dafür hat mehrere Monate gedauert“, erläutert die 25-Jährige.

Übernahme des elterlichen Betriebs ist kein Zwang

Bereits während der Schule hat Wafzig in den Ferien verschiedene Berufe durch Praktika ausgetestet. Eine Woche sei sie im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer der Pfalz gewesen. „Die Laborbedingungen, die Arbeit und meine Aufgaben – alles passt hier“, freut sich die Informationstechnikermeisterin. Dieses Zusammenspiel habe der 25-Jährigen geholfen, eine gute Prüfung abzulegen.

Wafzigs Eltern haben selbst eine Firma für Informations- und Haustechnik in Trulben. Ob die 25-Jährige in den Betrieb des Vaters einsteigt, sei momentan noch offen. „Von zuhause gibt es da keinen Zwang“, erzählt Wafzig. Auch dort habe sie die Möglichkeit, weiterhin Lehrlinge auszubilden. „Momentan gefällt es mir bei der Handwerkskammer aber sehr gut, vielleicht ergibt sich die Übernahme mit der Zeit“, überlegt sie.

Zu wenig Frauen

Bei einem ist sich Wafzig aber sicher: „Es gibt viel zu wenige Frauen in dem Beruf.“ Im Ausbildungsjahrgang und in der Meisterschule war sie die einzige weibliche Teilnehmerin. So ganz verstehen kann die 25-Jährige das nicht. Gerade bei der Handwerkskammer gebe es keine schwere körperliche Arbeit zu erledigen. Das mathematische und physikalische Wissen reiche aus, wenn man bis zur zehnten Klasse darin unterrichtet wurde. „Ich weiß auch nicht, warum es so wenige Frauen machen wollen, denn gerade für Schaltpläne oder Berechnungen braucht man Grips“, sagt Wafzig.

Sie appelliert an alle Geschlechter, den Beruf zu erlernen. „Sowohl der Informationselektroniker als auch der Elektrotechniker sind breitgefächert und bieten die Möglichkeit, sich zu spezialisieren“, berichtet Wafzig. Langweilig werde es nie. Zu viele Neuerungen gebe es, die ein ständiges Weiterlernen erforderlich machen. Gerade Energiemanagementsysteme seien aktueller denn je. Um Nachwuchs zu gewinnen, engagiert sich Wafzig zusätzlich als Ausbildungsbotschafterin. Dort berichtet sie in Schulen oder auf Veranstaltungen von ihrer Arbeit und hilft bei der Berufsorientierung mit. Schüler zwischen zwölf und 18 Jahren können beispielsweise in den Ferien die Werkstätten der Handwerkskammer kennenlernen und an verschiedenen Projekten teilnehmen. „So können die Schüler das ein oder andere Handwerk kennenlernen, bevor sie sich für ein Studium oder eine Ausbildung entscheiden“, erklärt Wafzig.