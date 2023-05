Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass Juliana Richter aus Leimen in diesem Jahr das beste Abitur an der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben ablegen würde, war schon in der Vorbereitungszeit abzusehen. Die Meinung und das Wissen der Abiturientin waren vor den Prüfungen bei ihren Mitschülern gefragt. Mit der Note 1,2 schloss sie ihre schulische Ausbildung ab.

Während der Prüfungsvorbereitung „haben mir meine Mitschüler immer mal wieder Fragen gestellt, dann habe ich die Antworten in die jeweilige Gruppe geschrieben“, erzählt