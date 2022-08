Feiern in Waldfischbach-Burgalben? Dazu gibt es genügend Möglichkeiten. Am ersten Septemberwochenende zum Beispiel wieder beim Bruchwissefeschd. Das Thema „Feste“ in der Gemeinde soll künftig aber besser koordiniert werden. Feste sollen auf gemeinsamen Plattformen regelmäßig bekannt gemacht werden. Dazu hat die Ortsgemeinde einen Arbeitskreis gebildet.

Noch einen Arbeitskreis, wird mancher sagen. Bevor Corona den Festbetrieb in den vergangenen zwei Jahren stärker beeinträchtigte, gab es schon manchen Arbeitskreis. Und es gibt sie immer noch. Den Arbeitskreis, der sich zum Beispiel um die Organisation der Beach-Party kümmert, den Arbeitskreis für das Bruchwissefeschd oder den Arbeitskreis Nikolausrock.

Diese Arbeitskreise, die sich intensiv mit der Organisation eines bestimmten Festes beschäftigen, sollen auch nicht ersetzt werden. „Wir wollen die Arbeit besser koordinieren“, sagt der FWG-Vorsitzende Michael Lehmann. Die FWG hatte den Antrag gestellt, diesen neuen Arbeitskreis zu gründen. Der Rat gab dafür einstimmig grünes Licht und besetzte diesen schon mal mit Lehmann als Vorsitzendem, Georg Everling als Stellvertreter und mit Michael Oestreicher und Jürgen Schmalenberger als erste Mitglieder.

Bürger direkt ansprechen

Weitere Mitglieder sollen von Seiten der Vereine hinzukommen, aber auch interessierte Bürger sollen sich beteiligen. „Es gibt ja viele, die etwas machen wollen, die bereit sind zu helfen. Aber es hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, die Menschen direkt anzusprechen, damit sie mitmachen“, begründet Lehmann weiter, warum der Antrag gestellt wurde. Diese Aufgabe, auch mal gezielt Menschen direkt ansprechen, soll unter anderem der neue Arbeitskreis übernehmen. Das soll es einfacher machen, interessierte Teilnehmer, Menschen, die bereit sind, an Festtagen mit anzupacken, an die richtigen Stellen zu vermitteln. Die direkte Ansprache habe sich bereits bewährt, sagt Lehmann zu ersten Gesprächen und ist deshalb optimistisch, dass auch ein weiteres großes Ziel, dass der Arbeitskreis verfolgt, erreicht werden kann: die Wiederbelebung der Kerwe im Ort.

Eine gemeinsame Kerwe

Kerwe in Waldfischbach-Burgalben, das ist seit Jahren – mindestens, seit einst ein gemeinsamer Kerwetermin beider Ortsteile festgelegt wurde, der mit den traditionellen Kerweterminen nichts zu tun hatte – ein schwieriges Thema. In entsprechender Form solle diese gemeinsame Kerwe mal wieder gefeiert werden, hat sich der neue Arbeitskreis zum Ziel gesetzt. Kinder sollen die Chance haben, vor Ort Fahrgeschäfte, die zur Kerwe gehören, zu erleben, sagte Lehmann in der Ratssitzung. Aber auch Straußbuben könnten ein Thema werden.

Einen Veranstaltungskalender erstellen

Sinnvoll wäre es aber auch, skizzierte Lehmann, wenn der jetzt gegründete Arbeitskreis einen auf vielen Kanälen bespielten Veranstaltungskalender erstellen und pflegen würde. Der solle auch Veranstaltungen wie zuletzt die in Eigeninitiative von örtlichen Unternehmen organisierten After-work-Partys oder Vereinsfeste beinhalten. Damit jeder wisse, was wann wo in Waldfischbach-Burgalben los ist. Denn das sei im Zweifelsfall mehr, als mancher denke. Nur sei es manchmal zu wenig bekannt. Diese Koordination durch den neuen Arbeitskreis solle auch den Effekt mit sich bringen, dass Terminüberschneidungen vermieden, zumindest reduziert werden.